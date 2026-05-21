Splitska pjevačica koja ljubi našeg tenora podijelila uzbudljivu vijest: ''Napokon!''

Pjevačica Silvia Dvornik na društvenim mrežama podijelila je uzbudljive vijesti sa svojim pratiteljima, uskoro izlazi njezin prvi singl pod nazivom ''Znan da te volin''.

''S velikim uzbuđenjem vam predstavljam svoj prvi singl ‘Znan da te volin’. Premijera pjesme i spota bit će u petak, 22.05. Ova pjesma nosi posebnu emociju i dio mene koji jedva čekam podijeliti s vama… Nadam se da će ‘Znan da te volin’ pronaći put do vašeg srca jednako kao što je pronašla do mog. Vidimo se u petak'', napisala je Silvia u objavi.

Osim što je najavila izlazak pjesme i spota, zahvalila je i svima koji su sudjelovali u stvaranju njezina prvijenca.

Objava je brzo privukla pažnju pratitelja koji su joj u komentarima uputili brojne čestitke i riječi podrške, a među njima se javio i njezin partner, pjevač Marko Pecotić Peco, član 4 Tenora.

''Ijeeeeeee napokon!!!!'', napisao je Peco uz emotikone srca.

Marko Pecotić Peco, Silvia Dvornik Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Podsjetimo, njihova veza nekoć je izazvala veliku medijsku pozornost i komentare, no danas se čini kako im sve ide po planu – i u privatnom i u poslovnom smislu.

Par je u centru pažnje javnosti završio krajem 2023. godine kada je glazbenik otkrio da se rastaje od supruge Irene nakon 17 godina braka, u kojem su dobili i dvoje djece. Razlog je bila upravo ova plavuša, koja mu pjeva prateće vokale. Nakon što se sve pročulo, brojni su ih osuđivali, no oni su pokazali da ih nije previše briga za kritike.

Silvia Dvornik i Marko Pecotić - 2 Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX

