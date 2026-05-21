Laura Sučec o pobjedničkoj transformaciji kojom je sve rasplakala: ''Nekog tko nažalost više nije s nama...''

Ona je pustila glas, a drugi suze. Laura Sučec maestralnom ulogom Silvane Armenulić dirnula je duše brojnih gledatelja i ostvarila svoju prvu pobjedu u hit showu Tvoje lice zvuči poznato. Kako gleda na taj uspjeh, što priprema ovog tjedna, ali i koja transformacija joj je srcu draga? Odgovore ima naš Dino Stošić.

Utjelovila je neprežaljenu "kraljicu sevdaha" i velikim hitom 'Šta će mi život' osigurala svoju prvu pobjedu. Lauri Sučec dojmovi se i dalje nisu slegli.

''Dojmovi su zapravo baš ono pregršt nekih emocija, oduševljenje i na kraju krajeva zahvalnost. Bila sam jako sretna što sam baš s tom ulogom došla do te pobjede i donacije udruzi koja mi jako puno znači. Tako da, baš sam bila nekako ispunjena srećom'', ispričala nam je.

TLZP: Laura kao Silvana oduševila sve Foto: In Magazin

Transformacija u Silvanu Armenulić nije bila jednostavna. Najveća snaga bile su joj uspomene na baku i djeda, koji su joj usadili ljubav prema toj glazbi.

''Najteže mi je bila zapravo cijela priča oko odgovornosti. Uvijek raditi imitaciju nekog tko nažalost nije više s nama, ili je eventualno prerano otišao i nije mogao ostaviti trag do kraja je izuzetno ono, je čast, ali je i velika odgovornost. Tako da mi je bilo baš strah kako će te emocije izaći. Na kraju, evo, publika je dala rezultate i žiri, i na kraju krajeva i moji kolege koji su mi većinski dali bodove, što mi najviše znači jer nekako od njih dobiti, koji znaju kakav je to proces je posebno''.

Ove nedjelje utjelovit će jednu od najpoznatijih grupa na svijetu, odnosno...

''ABBU pa ću biti crvena, a ne plava, dakle ona na koju manje ličim, a pjevat ću ulogu od plave. Tako da je to zapravo nastup koji je miks mjuzikla, miks spota, miks svega i svačega. Veselim se proživjeti, barem malo u svom životu dio nekog mjuzikla. To mi je uvijek bila neka želja. Tako da to je isto jedan izazov i nešto novo. Čula sam da koreografija kreće na nekom visokom stolu u štiklama pa Bog mi pomogao, kako će biti''.

A upravo koreografija bi joj mogla stvarati probleme.

''Meni je uvijek problem pamtiti korake. Kad dođe ples, više nema teksta. Kad dođe tekst, više nema koraka. Jednostavno moje tijelo i glava ne sudjeluju skupa, ne surađuju. Tako da bit će mi teško zapamtiti gdje sam u kojem trenu, ali ako smo sve prošli, proći ćemo i to''.

Dosad je ušla u cipele brojnih zvijezda, ali jedne transformacije posebno se sjeća.

''Pa rekla bih čak Nina Badrić. Zato što isto nekako sam znala pjesmu od starta. Pjesma je stvarno lijepa, može ponuditi jako puno sa jako malo. I nema nikakvog pretjerivanja, samo ti, tvoj glas, nekako mislim da mi je to lijepo sjelo i baš sam uživala''.

Putovanje glazbenim epohama i stilovima uskoro se bliži kraju, a vi ne propustite i ove nedjelje uživati u novoj dozi zabave u popularnom showu Tvoje lice zvuči poznato na Novoj TV!

