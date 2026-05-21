Pero Kozomara ekskluzivno za IN magazin otkrio: ''Postao sam dida!''

Vodimo vas u Biograd na Moru na snimanje novog videospota klape Rišpet za pjesmu ''Jel me voliš ka ja tebe''. Tamo vas vodi naš Gordan Vasilj, kojem je osnivač ove klape, Pero Kozomara, otkrio da je postao djed, a Ivo Amulić se pohvalio kako je njegova šestogodišnja kći Dina već krenula glazbenim putem.

U prilogu IN magazina ekskluzivno možete čuti djelić novog Rišpetovog ljetnog singla ''Jel me voliš ka ja tebe'', koji izlazi u ponedjeljak, a koji je već zarazio unuku novopečenog djeda Pere Kozomare. Naime, njegov sin jedinac Duje prije mjesec dana postao je otac djevojčice Lote.

''Postao sam dida, moja mala Lota je divna, ima mjesec dana i uživamo u njoj. Ona još ne pleše jer je puno mala, ali plesat će valjda i ona uz ovu pismu kad malo naraste'', kaže Pero.

Pero Kozomara Foto: In Magazin

Novi hit, koji pršti pozitivnim ritmom, na prvu je osvojio i šestogodišnju kćer Ive Amulića Dinu, koja je već krenula stopama svojih roditelja.

''Ona piva po cile dane, morali smo otići i u glazbenu školu na glazbeni solfeggio za njen uzrast, tako da ona obožava odlaziti tamo i sad tata ide na njene koncerte, to je najnovije. I zadovoljan sam, dok ona to voli, ja ću je podržavati'', dodaje Ivo.

Pogledaji ovo Celebrity Upečatljiva pojava kraljice regionalne scene: Severina u crvenom odijelu zasjenila sve oko sebe

Pred Ivom je velika Rišpetova ljetna turneja, a brojni koncerti očekuju i njegovu suprugu Sandru, koja pjeva u pratećem bendu Zorice Kondže.

''Već sad gledamo podudaraju li nam se koncerti ovo lito, jer moramo onda paziti na to. Ako smo oboje angažirani, mala mora biti ili kod bake ili već nešto smisliti u vezi s tim.''

Pero Kozomara uživa u novopečenoj ulozi Foto: In Magazin

Za potrebe novog videospota, snimanog u Biogradu na Moru, Rišpetovci su promijenili imidž i klasična odijela zamijenili havajskim košuljama.

''Malo smo zaglumili, šta bi rekli Dalmatinci. Vidiš ove košulje na nama, poludili smo, malo smo izišli iz odijela, nema više bijelih košulja, nismo više uniformirani, malo smo se opustili, obukli smo ovu čudnovatu robu za nas, ali je vrlo fora'', govori Pero.

A njihova najvjernija publika su, naravno, žene.

''Tako je, 65:35 posto u korist žena i to nam je izuzetno drago, da one vole ovo što Rišpet radi, da guštaju u našim koncertima'', govori Pero.

''Ja sam više imao problema s tim stvarima kad sam bio mlađi pjevač, sad mi već i moji dragi muškarci viruju, imaju više razumijevanja za to odlaženje njihovih žena na koncert'', priznaje Ivo.

Pero Kozomara uživa u novopečenoj ulozi Foto: In Magazin

Iako je u 64. godini, prvi glas Rišpeta i dalje je u odličnoj koncertnoj formi.

''Odem do teretane, jednostavno vidim da mi je to potrebno u zadnje vrime i bolje se osjećam, a naravno, ono što svakodnevno radim, to su moje šetnje. Iza moje kuće ima jedno lipo brdo pa se gore volim šetati, napunim se pozitivnom energijom.''

Pogledaji ovo Celebrity Tužna objava Jelene Rozge: ''Osam mjeseci bez tebe...''

Jer zdravlje je na prvom mjestu.

''A znaš šta, jednostavno dođe to neko vrime kad likare malo više posjećuješ, ali ako se nisi puno trošija u mladosti, to su samo neke male korekcije i opet živimo punim plućima.''

A punim plućima ovog će ljeta sigurno živjeti i novi Rišpetov hit, koji izlazi u ponedjeljak.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Pamela Ramljak oduševljena promjenom u svom dnevnom boravku: ''Potpuno drugi efekt, sad je ljepši!''

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Nadimak srpske Barbie potpuno opravdavaju ovi prizori pjevačice u bikiniju!