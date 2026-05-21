Jedan od omiljenih domaćih bendova objavio vijest o razlazu: ''Odluka dolazi prvenstveno zbog...''

Jedan od poznatijih domaćih tamburaških sastava, Vranac, objavio je kako nakon 15 godina završava svoje glazbeno putovanje.

Vijest su podijelili emotivnom objavom na društvenim mrežama, zahvalivši publici na dugogodišnjoj podršci i svim uspomenama koje su zajedno stvarali.

''Nakon 15 nevjerojatnih godina ispunjenih glazbom, prijateljstvom, kilometrima, pozornicama i nezaboravnim trenucima – bend Vranac donio je odluku o završetku svog glazbenog puta. Ovu odluku donosimo mirna srca i s velikim osmijehom, ponosni na sve što smo proživjeli i stvorili. Iza nas su godine koje su nadmašile sva naša očekivanja – i to isključivo zahvaljujući vama, našoj publici koja je bila srce i pokretačka snaga svega što radimo'', poručili su članovi benda.

''Iako se približavamo kraju jednog poglavlja, priča još traje. Vranac nastavlja s radom do kraja 2026. godine, a sve već dogovorene svirke i nastupi, uključujući i one u 2027. godini, bit će odrađeni u punom sastavu benda, s istim žarom, energijom i strašću koja nas je pratila od prvog dana'', napisali su.

TS Vranac - 1 Foto: Facebook

''Odluka o završetku rada benda dolazi prvenstveno zbog toga što Alen i Marko zatvaraju svoje glazbeno poglavlje i posvećuju se svojim profesionalnim karijerama izvan glazbene industrije, dok Franjo svoj glazbeni put nastavlja kroz solokarijeru'', stoji u objavi.

Posebno emotivan dio objave posvetili su publici i svim bivšim članovima benda koji su tijekom godina bili dio njihove priče.

''Hvala vam na svakom aplauzu, svakom pjevanju uglas, svakom pogledu iz publike, svakoj poruci, podršci i ljubavi koju ste nam davali svih ovih 15 godina. Bez vas – ova priča ne bi postojala'', zahvalili su fanovima.

Dodali su i kako Vranac nikada nije bio samo ime benda, već zajednica, prijateljstvo i energija koja se osjećala na svakoj pozornici.

TS Vranac - 2 Foto: Screenshot

''Odlazimo s pozornice kao bend, ali s neizmjernom zahvalnošću i srcem punim uspomena. Ovo nije zbogom – ovo je veliko hvala. Vidimo se još puno puta do kraja'', zaključili su članovi sastava Vranac.

Inače, bend je osnovan 2012. godine, a publiku su osvojili spojem modernog tamburaškog zvuka, festivalskih pjesama i vrlo traženih nastupa na svadbama i privatnim događanjima.

Širu popularnost stekli su pjesmama poput ''Laži medene'', ''Nema te'', ''Netko samo moj'', ''Neću ti lagat, mala'' i ''Lanjski snijeg'', dok su nastupi i spotovi na YouTubeu skupili stotine tisuća pregleda.

Među članovima benda tijekom godina bili su Franjo Sarić, Marko Božičević, Alen Antunović, Krešimir Petrinović i drugi glazbenici koji su se izmjenjivali u postavu sastava.

