Obrada Justina Biebera postala viralna: Iza nje stoji mladi Josip Bačić

U samo jednom danu, video je prikupio 100 tisuća pregleda na društvenim mrežama.

Mladi glazbenik Josip Bačić ponovno je privukao veliku pažnju publike, ovoga puta emotivnim coverom svjetskog hita 'Love Yourself' Justina Biebera. Josip je pjesmu snimio u studiju te potom objavio na svojim društvenim mrežama, gdje je u samo jednom danu prikupila čak 100 tisuća pregleda na TikToku i Instagramu.

Uz objavu je napisao: ''Neke pjesme ni nakon godina ne izgube osjećaj koji nose. ‘Love Yourself’ mi je uvijek bila jedna od njih… Htio sam napraviti cover koji će ostati jednostavan, ali iskren. Kako vam se sviđa?''

A pratitelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari prepuni podrške i pozitivnih reakcija, kao i prijedlozi budućih covera, ubrzo su preplavili društvene mreže, a mnogi su istaknuli kako Josipu ovakav pop izričaj odlično pristaje.

Na coveru su, uz Josipa, sudjelovali i gitarist Jan Jakovljev, glazbeni producent Srđan Sekulović Skansi te video producent Dorian Domiter, a upravo je ta jednostavna i iskrena atmosfera dodatno naglasila moderan i emotivan pop senzibilitet koji mnogi prepoznaju u Josipovom glazbenom izričaju. Dosad se predstavio singlovima 'Boli', 'Sve ili ništa', za koji potpisuje i autorstvo, te zapaženom pjesmom 'Spašeni', kojom je dodatno skrenuo pažnju na sebe kao jednu od mladih nada domaće pop scene.

Sudeći po reakcijama na njegovu novu obradu Bieberovog hita, Josip sve sigurnije gradi vlastiti glazbeni identitet, ali i publiku koja iz dana u dan raste.