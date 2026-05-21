Matija Cvek u nešto razigranijem stilu: Poslušajte pomalo drsku novu pjesmu

Zabavna, bendovska, drska i plesna, ''Nisam taj'' donosi Matiju u nešto razigranijem i energičnijem izdanju, s refrenom koji se brzo uvlači pod kožu. Iako nazivom poručuje ''Nisam taj'', Matija priznaje da je s ovom pjesmom povezan potpuno.
Matija Cvek
Foto: PR
''Nadam se da će je publika i eter zavoljeti. Pjesma je doma. Zove se ‘Nisam taj’, ali ja sam potpuno njen i ona je moja'', kaže Matija.
Spot vizualno potpisuje Luka Sepčić, koji je pjesmi dao dodatnu filmsku energiju, uz produkciju Helene Poldine i Kavakava Productiona.
Novim singlom Matija nastavlja graditi prepoznatljiv autorski i izvođački put, ostajući vjeran emociji, bendovskom zvuku i pjesmama koje publika osjeti već na prvo slušanje.
Singl ''Nisam taj'' izlazi uoči brojnih nadolazećih koncerata Matije Cveka i The Funkensteinsa, među kojima se posebno ističe veliki samostalni koncert u Areni Zagreb, 28. studenoga 2026.