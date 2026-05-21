Matija Cvek u nešto razigranijem stilu: Poslušajte pomalo drsku novu pjesmu

Matija Cvek objavljuje novi singl ''Nisam taj'', pjesmu koja je do svog konačnog izdanja prošla dug i zanimljiv put.

''Za ‘Nisam taj’ dugo smo tražili pravo rješenje. Pjesma je kroz godine napravila puni krug, prošla kroz različita demo izdanja, a na kraju se vratila kući'', otkriva Matija.

Zabavna, bendovska, drska i plesna, ''Nisam taj'' donosi Matiju u nešto razigranijem i energičnijem izdanju, s refrenom koji se brzo uvlači pod kožu. Iako nazivom poručuje ''Nisam taj'', Matija priznaje da je s ovom pjesmom povezan potpuno.

Matija Cvek Foto: PR

''Nadam se da će je publika i eter zavoljeti. Pjesma je doma. Zove se ‘Nisam taj’, ali ja sam potpuno njen i ona je moja'', kaže Matija.

Spot vizualno potpisuje Luka Sepčić, koji je pjesmi dao dodatnu filmsku energiju, uz produkciju Helene Poldine i Kavakava Productiona.

Novim singlom Matija nastavlja graditi prepoznatljiv autorski i izvođački put, ostajući vjeran emociji, bendovskom zvuku i pjesmama koje publika osjeti već na prvo slušanje.

Singl ''Nisam taj'' izlazi uoči brojnih nadolazećih koncerata Matije Cveka i The Funkensteinsa, među kojima se posebno ističe veliki samostalni koncert u Areni Zagreb, 28. studenoga 2026.