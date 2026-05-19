Gotovo dva desetljeća je radio kao poštar, a onda je u 40. godini odlučio otići za svećenika

Želja mu je uvijek bila pomagati, a danas to i čini kroz pučku kuhinju. Kako se fra Vilček Novački našao među franjevcima na Svetom Duhu te kako se snalazi u kuhinji podijelio je s našom Dijanom Kardum za IN magazin.

Gotovo dva desetljeća hodao je od vrata do vrata, nosio pisma i pakete, a zapravo, kako sam kaže, nosio je nešto mnogo više.

Dok većina ljudi u četrdesetima misli da je njihov životni put već određen, fra Vilček tek je tada otkrio svoj pravi poziv i otišao u svećenike.

''Ja sam bio skoro 20 godina poštar i kroz taj, a to je isto poziv. Ako svoj posao radite s radošću i veseljem onda je taj neki put svetosti. Majka Tereza je rekla da svetac se ne rađa, svetac se postaje samo treba odabrati da čini dobro i da bude primjer drugima'', priča nam fra Vilček.

Dovoljno je odabrati dobro. I ostati pri tome. No put do tog odabira nije bio ravan. Njegov životni put, kako sam opisuje, nalikovao je na biblijsko lutanje, sve dok u četrdesetoj nije u potpunosti shvatio kamo ga vodi.

''Moj put je poput biblijskog lutanja 40 godina ovim svijetom, dok nisam u potpunosti upoznao tu ljubav Božju, dok nisam upoznao svetog Franju, njegov put, tek sam onda shvatio koji je temelj moga poziva. To je da pomažem drugima, ne gledajući što će tko drugi reći, već čvrsto da ja uz Gospodina mogu sve, sve mogu u onome koji me jača. On mi taj koji mi daje snage da mogu izdržati sve te tegobe'', govori.

Prijelomni trenutak dogodio se na Gornjem gradu, dok se brinuo za tetu.

''Upravo taj moj život s mojom tetom na Gornjem gradu koja je bila trećeredica na Kaptolu je bio taj neki prijelomni trenutak gdje sam ja još više osjetio taj poziv koji je cijelo vrijeme tinjao u meni ali nisam ga prepoznao''.

Da je drugačiji, primjećivali su i kolege iz pošte, koji su ga i podržavali. Tako da ih njegov odabir da odlazi u redovničku službu nije iznenadio.

''Već sam napomenuo da sam bio poštar i upravo ta okolina je znala da sam ja vjernik razmete, i da da oni jesu vjernici ali oni nisu praktični vjernici, nego deklarirani vjernici. I sad kroz taj moj rad je isto bilo tih lijepih svjedočanstava npr. kad sam ja odlazio na zornice, pa rekli su ako ćeš ti kasniti mi ćemo napravili tvoj posao ali ti se pomoli za nas. I opet drugo svjedočanstvo kad smo bili negdje na kavi ili na nekom druženju pa kad je neko od njih opsovao, onda su rekli oprosti, razumijete, tako da osjetili su taj neki mir koji sam i ja donašao'', priča nam fra Vilček.

Fra Vilček prvo je volontirao u Pučkoj kuhinji misionarki ljubavi, želio se pridružiti i europskom pokretu ‘’Aktiv brothers’’, koji žive sa siromasima, međutim, u tom trenutku nije bilo mjesta. I tako je jedan dan došao među franjevce konventualce. Danas je već osmu godinu na službi u pučkoj kuhinji. Broj korisnika iz godine u godinu raste, a potrebe su sve veće.

''Naše djelatnice su jako vrijedne, pa onda treba nam 10-15 ljudi svaki dan koji bi to mogli sve zaokružiti tu priču oko podjele toplih obroka. Nažalost svakim danom je sve veći i veći broj tako da smo došli do brojke od 500 obroka svaki dan podijelimo'', priča.

Kaže, najveća nagrada je osjećaj da je nekomu barem malo olakšao dan.

''Najviše je priraslo mom srcu taj rad sa siromasima i taj osjećaj kad se vi svaku večer legnete i kad ste sretni jer ste osjećati nekomu ste pomogli, nekomu ste olakšali bilo riječima, bilo dijelima današnji dan'', govori.

U kuhinji se i sam dobro snalazi.

''Ja već sam vam spomenuo da sam se brinuo o teti, ja sam joj kuhao obroke tako da nije mi stran rad s kuhačom čak su me u jedan show zvali''.

Ususret blagdanu svetog Antuna, u planu je i donatorska večera. Potrebe rastu, pa pučka kuhinja sada prikuplja sredstva za nove uređaje, kako bi mogli nastaviti pomagati svima koji pokucaju na njihova vrata.

''Trenutno sad u fazi nabavke novih hladnih komora. Upravo ova donatorska večera bude u svrhu tih prikupljanja''.

Svima koji žele pomoći, fra Vilček upućuje jednostavan poziv – pridružiti se, bilo volontiranjem, bilo donacijom bilo molitvom.

''Pozvao bih i sve ljude koji su dobre volje da se priključe mojim molitvama. Imam tri nakane koje svakodnevno molim, a to je da istina pobjedi svaku laž, da dobro pobjedi zlo, i da ljubav pobjedi svaku mržnju'', zaključio je.

