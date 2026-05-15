Koje si mjesto u finalu predviđaju lelekice? ''To je već za doček na trgu!''

Broje se posljednji sati do finala jubilarnog 70. Eurosonga, a obožavatelji tog natjecanja otkrili su nam svoje favorite za pobjedu.

''Ako pitate kladionice, pobijedit će Finska. Ali mislim i da Grčka ima dobre šanse'', kažu Christian i Lukas iz Norveške.

''Mislim da će biti između Finske, Francuske i Grčke'', misli Agathe iz Francuske.

''Delta Goodrem će pobijediti ove godine, nadamo se. Mislim da je ovo najbolja prilika koju je Australija ikad imala za pobjedu. Inače, mislim da će ipak biti Finska. Ali jako navijamo za Hrvatsku'', dodaju Jack i Laure iz Australije.

A gdje vide naše predstavnice u završnici natjecanja?

''Možda između 10. i 15. mjesta.''

Lelekice se nadaju da će opravdati očekivanja cijele Hrvatske, a koje mjesto one očekuju u finalu Eurosonga?

''Ja mislim da bismo bile zadovoljne da budemo među prvih pet. Mislim da bi to stvarno bilo jako veliko postignuće za Hrvatsku. Mislim da je i ovo veliko postignuće i mi smo ekstremno ponosne te se nadamo da su i drugi ponosni na nas'', kaže Judita.

''Mislim, top 10 bi bilo odlično, top 5 bi bilo još bolje'', dodaje Lara.

''A top 2? To je već doček na trgu...'', šali se Marina.

Treme nema, ali ima li straha od skliske pozornice?

''To mi je bio strah na početku. Naravno da mi je to bio strah. Prvi put kad sam potrčala, više me nije bilo strah. Nije sklisko'', priznaje Inka.

Pripreme za nastup katkad traju satima.

''To naše spremanje možda je najizmorniji dio, usudila bih se reći, cijelog našeg procesa jer stvarno traje jako dugo, a u glavi još moramo ostati pribrane i sabrane da iznesemo pjesmu na pozornici'', dodaje Judita.

'''Problem je u tome što se šminkamo ponekad po fazama šminkanja. Treba nam sveukupno sedam sati, ako ne i više, da nas pet budemo našminkane'', rekla je Korina.

Zanimljiva činjenica jest da pobjedu na Eurosongu još nije odnijela ženska skupina s više od tri člana. Našim curama čvrsto držimo palčeve da zasjaju na vrhu ljestvice i tako se upišu u povijest.

