Određen je redoslijed nastupa u finalu Eurosonga 2026., evo kada nastupaju lelekice!

Grupa Lelek nastupat će 13. u finalu Eurosonga 2026. u subotu 16. svibnja.

Eurosong 2026. polako se približava svom kraju. U doba kada su izvođači ili spavali ili slavili prolaz u finale, organizatori najvećeg svjetskog glazbenog natjecanja objavili su redoslijed nastupa u velikoj završnici u subotu.

Kao što je to običaj posljednjih godina, nakon polufinala svi finalisti izvlače ždrijeb prema kojem se određuje nastupaju li u prvom dijelu (od 1. do 12.) ili u drugom dijelu (od 13. do 25.) ili im producenti sami odrede kada će nastupati.

Shodno tim rezultatima i bazirano na zahtjevnosti rekvizita i nastupa, produkcija je ovako rasporedila zemlje:

Danska Njemačka Izrael Belgija Albanija Grčka Ukrajina Australija Srbija Malta Češka Bugarska Hrvatska Ujedinjeno Kraljevstvo Francuska Moldavija Finska Poljska Litva Švedska Cipar Italija Norveška Rumunjska Austrija

Hrvatske predstavnice, grupa Lelek nastupat će 13. po redu, a zanimljivo je kako je to isti redni broj nastupa pod kojim je 2017. nastupao Jacques Houdek. Mnogi fanovi uočili su i kako najveći favoriti natjecanja, Finci Linda Lampenius i Pete Parkkonen nastupaju 17., istim rednim brojem pod kojim se 2006. natjecala grupa Lordi, koja je donijela prvu i jedinu pobjedu Finskoj na Eurosongu.

Kakav vam je redni broj nastupa za lelekice?

Kud im dali broj 13!? Odličan, idemo po pobjedu!

Ukupno glasova:

Lelekice su se neplanirano našle u centru pozornosti zbog uvredljivog komentara izraelske televizije, o čemu su se raspisali čak i austrijski mediji. Više o tome čitajte OVDJE.

