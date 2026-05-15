Određen je redoslijed nastupa u finalu Eurosonga 2026., evo kada nastupaju lelekice!

Grupa Lelek nastupat će 13. u finalu Eurosonga 2026. u subotu 16. svibnja.
Eurosong 2026. polako se približava svom kraju. U doba kada su izvođači ili spavali ili slavili prolaz u finale, organizatori najvećeg svjetskog glazbenog natjecanja objavili su redoslijed nastupa u velikoj završnici u subotu.
Kao što je to običaj posljednjih godina, nakon polufinala svi finalisti izvlače ždrijeb prema kojem se određuje nastupaju li u prvom dijelu (od 1. do 12.) ili u drugom dijelu (od 13. do 25.) ili im producenti sami odrede kada će nastupati.
Shodno tim rezultatima i bazirano na zahtjevnosti rekvizita i nastupa, produkcija je ovako rasporedila zemlje:
- Danska
- Njemačka
- Izrael
- Belgija
- Albanija
- Grčka
- Ukrajina
- Australija
- Srbija
- Malta
- Češka
- Bugarska
- Hrvatska
- Ujedinjeno Kraljevstvo
- Francuska
- Moldavija
- Finska
- Poljska
- Litva
- Švedska
- Cipar
- Italija
- Norveška
- Rumunjska
- Austrija
Hrvatske predstavnice, grupa Lelek nastupat će 13. po redu, a zanimljivo je kako je to isti redni broj nastupa pod kojim je 2017. nastupao Jacques Houdek. Mnogi fanovi uočili su i kako najveći favoriti natjecanja, Finci Linda Lampenius i Pete Parkkonen nastupaju 17., istim rednim brojem pod kojim se 2006. natjecala grupa Lordi, koja je donijela prvu i jedinu pobjedu Finskoj na Eurosongu.
Lelekice su se neplanirano našle u centru pozornosti zbog uvredljivog komentara izraelske televizije, o čemu su se raspisali čak i austrijski mediji.
Naporni tempo počeo je uzimati svoj danak.
