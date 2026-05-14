Legendarni Faruk objavio video s unukom, pogledajte koliko se promijenio od serije

Legendarni Faruk Fazlinović iz serije ''Lud, zbunjen, normalan'' ponovno je raznježio regiju zbog dirljivog obiteljskog trenutka sa svojim unukom.

Bosanskohercegovački glumac Senad Bašić publici u regiji i dalje je najpoznatiji po ulozi Faruka Fazlinovića u kultnoj humorističnoj seriji ''Lud, zbunjen, normalan''.

Iako ga mnogi i danas poistovjećuju s temperamentnim, duhovitim i vječno snalažljivim Farukom, Bašićeva karijera daleko je šira od jedne televizijske uloge. Riječ je o glumcu koji je desetljećima prisutan u kazalištu, filmu i televiziji, ali i profesoru glume na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, gdje je diplomirao 1987. godine.

Senad Bašić

U posljednje vrijeme publika ga nema često priliku vidjeti u javnosti, a i sam je otvoreno govorio o ozbiljnim zdravstvenim problemima koji su ga zadesili posljednjih godina. Upravo zato njegove rijetke objave na društvenim mrežama izazivaju posebnu pažnju i brojne emotivne reakcije pratitelja.

Senad Bašić

Ovoga puta Bašić je raznježio javnost objavom starijeg videa u kojem se igra s jednim od svojih unučadi. Iako snimka nije nova, jer ju je prvi put objavio još 2022. godine, prizor ponosnog djeda i djeteta ponovno je osvojio njegove pratitelje. Mnogi su u komentarima isticali koliko im je lijepo vidjeti glumačku legendu u opuštenom, obiteljskom izdanju, daleko od kamera, reflektora i uloga po kojima ga pamte.

''Šećer maleni'', ''Ima obrve i dio oko očiju kao Faruk'', ''Veliki pozdrav za glumačku legendu'', ''Unuk jako sliči na vas'', ''Sretna obitelj'', samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.

Bašić privatni život nastoji držati podalje od javnosti, no poznato je da je godinama u skladnom braku sa suprugom Jasnom, koju je upoznao još u mladosti. Par ima dvoje djece, kćer Hanu i sina Skendera.

Podsjetimo, iza Faruka je teška borba sa zdravljem, o čemu se radi čitajte OVDJE.

Senad Bašić

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



