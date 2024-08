Evo tko je supruga omiljenog Faruka! Vjenčali su se vrlo mladi, a zauvijek će pamtiti i mjesto na kojem su se upoznali

Senad Bašić ostao je zapamćen po ulozi Faruka u seriji ''Lud, zbunjen, normalan'', ali svoj privatan život uvijek je vješto skrivao od javnosti.

Bosanskohercegovački glumac Senad Bašić najveću ulogu karijere odigrao je u seriji ''Lud, zbunjen, normalan'' te ga mnogi i danas pamte kao Faruka Fazlinovića.

Unatoč slavi, svoj privatan život uvijek je dobro skrivao, a malo tko zna kako izgleda njegova supruga.

62-godišnji Senad već više od tri desetljeća ljubi suprugu Jasnu.

Upoznali su se još kao srednjoškolci dok su se zajedno vozili tramvajem na putu do škole koju su oboje pohađali, a vjenčali su se u studentskim danima.

''Nama su se sreli pogledi, vjerojatno je supruga mene odmah vidjela, a ja sam morao pogledati vjerojatno još dva puta da bih vidio, da bih utvrdio gradivo. Muškarac je siromašan u svemu tome. Žene uvijek osvajaju muškarce. Tek nakon sedam dana se vidimo. Bila je moderna neka pjesma 'Sreo sam je u tramvaju u Sarajevu, lijepa, slatka k’o mimoza, voljela je da se voza'. Tako su krenule šale, ona se smijala. Onaj tko ne može nasmijati ženu, mislim da nema šanse kod nje'’, ispričao je Bašić za magazin Azra.

Senad i Jasna zajedno imaju dvoje odrasle djece, kćer Hanu i sina Skendera, a imaju i unuku Enu koja živi u Njemačkoj.

''Kći i unuka su otišle u Berlin prije godinu i pol. Unuka mi je zaista nedostajala. S njom sam radio sve što nisam sa svojom djecom. Drugačije je kada imate 56 godina, onda vidite gdje ste griješili sa svojom djecom. Unuka i ja smo se samo igrali i zezali, ništa nismo pametovali, a sa svojom djecom se pametuje, ti si kao pametan, ti trebaš biti neki uzor, a zapravo ništa ne bude onako kako ti vidiš. Nitko ne zna kojim će putem. Kao što nikada nisam mogao pretpostaviti da će mi kći i unuka otići iz Bosne'', ispričao je u intervjuu iz 2018. godine.

Njegov recept za brak dug više od 30 godina glasi:

"Pa samo nek svako uzme svoju sobu! Francuski ležaj to je najveća glupost pogotovo ako želite ostariti s nekime. Tu su Englezi mnogo pametniji, ona ima svoju sobu, on ima svoju, a kad hoće da rade one stvari kucaju jedni drugima na vrata, to je apsolutno ispravno.

Pošto je kćerkina soba bila prazna, uzmem jorgan, kupim krevet i odvojim se napravim svoje odaje. Imamo dnevni boravak kad hoćemo nešto pričati, po dvije tri rečenice kad vidimo da će doći do sukoba odmah se raziđemo u svoje odaje", otkrio je Senad svoju taktiku za In magazin.

Kako izgledaju, pogledajte u nastavku.

Podsjetimo, Senad je u zadnjih dvije godine imao ozbiljnih zdravstvenih problema.

"Nitko nije vjerovao da će temperatura s 28 pasti na 5, i da je počeo padati snijeg u Grazu, a ja sam imao ljetni kostim. Zapravo što kažu i doktori, zdrav čovjek bi dobio upalu pluća, a ne u mojim godinama, ja ipak gazim 62. godinu", izjavio je Senad za IN magazin.

Prije problema s upalom pluća, glumac je posjetio liječnika zbog promuklosti. Napravljena mu je bronhoskopija, jer su liječnici željeli otkloniti mogućnost raka pluća, i tada su mu na lijevoj glasnici otkrili leukoplakiju, takozvanu leziju usne šupljine, pa su mu savjetovali da napravi lasersku operaciju. Glasnica mu je triput operirana, posljednji put 2019. godine, a Senad je otkrio i da se zbog gubitka glasa pribojavao da će se morati povući iz glume.

