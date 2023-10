Omiljeni Faruk poslije ozbiljnih zdravstvenih problema kaže da ga je humor spasio u najtežim situacijama, a evo i koji je njegov recept za dug brak!

Iako se suočio s ozbiljnim zdravstvenim problemima, smisao za humor svima omiljenog Faruka, Senada Bašića, ne jenjava. Dapače, humor ga je, tvrdi, spašavao upravo u najtežim situacijama. U razgovoru s Aleksandrom Keresman za IN Magazin, otvoreno govori o odnosima s unukom i djecom, te otkriva zanimljivu teoriju zaslužnu za dugovječan brak.

Ako je istinita ona "nomen est omen", Senad Bašić mora da je sudbinski vezan uz ime Faruk. Nakon što se oprostio od svima toliko dragog Faruka iz serije Lud, zbunjen, normalan, lik istog imena dočekao ga je u filmu Bosanski lonac koji je dočekao svoju premijeru u Zagrebu. A redatelj Pavo Marinković Faruka Šegu pisao je isključivo za Senada.



"Ja kad sam pitao Pavu zašto ne promijeniš ime jer Faruk je lik u "Lud, zbunjen, normalan", a on meni kaže ja tu seriju ne gledam. Mislim si deset godina to ide, morao je negdje uhvatit neku epizodu ili barem insert", ispričao je Senad.

Otkrio je i okreće li se na ulici kad netko zazove Faruk.

"Pa znate kad se netko dere ko magare onda se ne okrećem, ali ako netko zaista pristojno priđe i hoće sliku s djetetom. Ništa to ne odbijam", kaže Senad.



A u pripremi za ovu ulogu koliko ga je namučio njemački?



"Užasno, užasno ja sam radio kod Marka Shangaia Gipsyja, morao sam naučiti materinji romski, čak su bila dva lektora na tonu i imala pravo da me prekinu, bilo mi je lakše naučiti materinji romski nego njemački", priznao je.



Je li kći išta pomogla ili se nije petljala u to?



"Više mi je pomogla unuka. Ali na način da kad bih ja njoj pročitao ono što sam imao za naučit, ona bi se odvalila od smijeha koliko je to pogrešno u izgovaranju. Ali je bila zadovoljna i govorila mi razumijem te", otkrio je Senad.

No, u snimanju priče o neuspješnom bosanskom piscu, kojem prijeti deportacija iz Austrije, ako ne dokaže da je pridonio austrijskom kulturnom životu, nije jezik bio jedini problem. Senad je na setu zaradio ozbiljnu upalu pluća, zbog koje proveo 21 dan u bolnici.

"Nitko nije vjerovao da će temperatura s 28 pasti na 5, i da je počeo padati snijeg u Grazu, a ja sam imao ljetni kostim. Zapravo što kažu i doktori, zdrav čovjek bi dobio upalu pluća, a ne u mojim godinama, ja ipak gazim 62. godinu", izjavio je Senad.

Što je došlo dobroga s godinama?

"Možda neki mir. Nisam više toliko nemiran, ne uzbuđuju me sitnice i gluposti i ne gledam televizor", priznao je Senad i dodao da je na društvenim mrežama kada to od njega traže.

Njegov glas danas je nešto drugačiji zbog čak tri operacije lezije usne šupljine, koje su za jednog glumca mogle značiti kraj karijere.



"Jako teško, normalno da je teško. Rekao mi je doktor koji me operirao - sad možeš glumit pijance i starce", ispričao je Senad.



Pomaže li humor u tom momentu?

"Kako da ne, humor je lijek, onaj tko se ne smije, tko je ćumor, stalno ima neki problem, nešto što nije dobro u karakteru", smatra Senad.



Napomenuo je nekoliko puta da je bolji djed nego otac, kako nadoknađuje taj dio, vrti li ga unuka vrti oko malog prsta?"

"Ona me vrti sto posto, ako kaže idi na mjesec, ja idem na mjesec i ona to malo onako zloupotrebljava. Ali mi kao roditelji kad imamo malu djecu opsjednuti smo time da im osiguramo sve što je potrebno.

Taj osjećaj da nisam dovoljno ljubavi poklonio svojoj djeci, onda sad u ovim godinama kad imam malo vremena kao da kompenziram to što nisam dao svojoj djeci", pojasnio je.

A njegov recept za brak dug preko 30 godina glasi…



"Pa samo nek svako uzme svoju sobu! Francuski ležaj to je najveća glupost pogotovo ako želite ostariti s nekime. Tu su Englezi mnogo pametniji, ona ima svoju sobu, on ima svoju, a kad hoće da rade one stvari kucaju jedni drugima na vrata, to je apsolutno ispravno.

Pošto je kćerkina soba bila prazna, uzmem jorgan, kupim krevet i odvojim se napravim svoje odaje. Imamo dnevni boravak kad hoćemo nešto pričati, po dvije tri rečenice kad vidimo da će doći do sukoba odmah se raziđemo u svoje odaje", otkrio je Senad svoju taktiku.



