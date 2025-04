Jole otkrio što misli o dečku svoje najstarije kćeri Ive: ''Kad gledam onako malo sa strane...''

Povodom Međunarodnog dana svjesnosti o autizmu u Splitu je održan dobrotvorni koncert ''Živimo 365 dana''. Nastupili su Jole, Giuliano, Neno Belan, TBF, Vojko V, Tiho Orlić i DIKtatori. Sa splitskim glazbenim zvijezdama u backstageu se družio naš Gordan Vasilj.

Splitski glazbenici još su jednom pokazali veliko srce, udružili snage i zapjevali na dobrotvornom koncertu za pomoć roditeljima iz udruge Autizam 365, kako bi djeci osigurali senzorne, glazbene, likovne, sportske i radne aktivnosti.

''Ja ću biti iskren, čak moja tri prijatelja imaju djecu s posebnim potrebama ili s autizmom, tako da sam dosta upoznat, involviran u to. Ovisi i o spektru, je li blaži ili jači spektar, ali uglavnom nije lako tim roditeljima, zato trebaju i pomoć i nekog skrbnika i obitelji i ustanova.'', govori Jole.

''Nekako sustav uvijek, htio, ne htio, u neku ruku zakaže i onda ljudi pomažu. Kad god je neka akcija uvijek su ljudi ti koji na kraju pomognu.'', kaže Giuliano.

''Moramo zbiti redove, kako se kaže, da napravimo sve što je u našoj moći da popravimo te stvari koliko se mogu popraviti i da budemo humani, da budemo s tim ljudima i s tom djecom.'', govori Tiho Orlić.

''Jednostavno moramo razbiti stigmu da oni ne mogu. Oni itekako mogu ako se određene aktivnosti i poslovi prilagode njihovim potrebama.'', dodala je Eni Poklepović, glasnogovornica Udruge Autizam.

Potpuni delirij na rasprodanom koncertu nastao je kada je Vojko V izveo velik hit 'Ganga i rera', koji je nastao u suradnji s mladim drniškim reperom Pekijem.

''Kad smo je radili nitko nije očekivao da će to ni blizu ovako izgorjeti. Odradili smo već tu tematiku, tako da nismo očekivali. Nadam se da će i u budućnosti biti takvih pjesama.'', govori Vojko.

Popularni Jole ovih dana dovršava novi singl iz radionice bračnog para Huljić, a ekskluzivno za In magazin je otkrio kako je prihvatio dečka svoje najstarije kćeri, 18-godišnje Ive, koja je očeva slika i prilika, a koju na društvenim mrežama prati 90 tisuća ljudi.

''Mogu iskreno reći, momak je odličan, predivan. Imao sam ga priliku dobro upoznati, ali oni su još mladi, neka žive svoje živote, neka se školuju, putuju, ali uglavnom zadovoljan sam njezinim odabirom. Nadam se da je i on. I lijepo je kad ih gledaš onako sa strane malo, ja govorim, znao sam da će doći taj dan, kud prije, ali eto, došao je.'', priča Jole.

A frontmen TBF-a Mladen Badovinac nam je priznao koliko ga je promijenilo roditeljstvo.

''Učinilo me bojažljivijim, prestao sam voziti skuter, da me ne bi tko oborio, jer moram se ipak brinuti o djetetu. Postao sam emotivniji, više me diraju stvari. I sva ta radost gledanja u svijet kroz oči moga sina kako stasa iz godine u godinu, kako se mijenja i kako on percipira stvar, meni osvježava moju percepciju i moj život. Jedan veliki plus sve skupa u životu je to za mene, možda sam trebao i ranije.'', priznao je Mladen.

Sin Vedran je u siječnju proslavio peti rodendan.

''Možda ćete ga i gledati nekad u budućnosti na sceni, trenutno je totalno raspjevan, ne prestaje pjevati i plesati. Jako brzo kupi pjesme, na dva slušanja ih zna napamet. Jako ga pere to uz nogomet. Uglavnom stalno je aktivan, tata nije bio takav kad je bio mali. Tata je sjedio u kantunu i onako razmišljao malo.'', govori Mladen.

Neno Belan je još uvijek pod dojmom koncerta karijere, koji je prošli mjesec održao u rasprodanoj Areni Zagreb, a na kojem mu se na pozornici pridružila i kći Nikolina, za koju mu je žao sto se profesionalno ne bavi pjevanjem.

''Žao mi je, ali njezin život je njezin život, što ona odluči, ja je uvijek podržavam. Ali, evo ovako koristim bar neku priliku da je dovedem tu i tamo pa da pokaže svijetu što može. Ima fantastičan vokal, lijep i zaobljen. Ona uvijek kad dođe i pjeva sa mnom bolja reakcija publike je na nju nego na mene.'', govori Belan.

Tiho Orlić, koji za 20-ak dana kreće na australsku turneju, nam je priznao da ga ni najmanje ne iznenađuje Thompsonov povijesni uspjeh.

''Mene to ništa ne čudi. Proveli smo dugo zajedno. Čestitam mu ovom prilikom, svjetski rekord, tko će, ako neće on. Svaka čast. Znam kako je ta publika odana, a sad je to još više uzelo maha i ova nova pjesma, sve se nekako poklopilo i nije ga bilo dugo.'', govori Tiho.

A Giuliano nam je ispričao mladenačku anegdotu s Thompsonom i Gibonnijem.

''Ja sam se prvi ošišao kad sam išao u vojsku. Njih dva su ozbiljno rekla da su čekali da se ja ošišam da se mogu i oni''.

Večer prepuna hitova, pozitivne energije i zajedništva ispunila je svoj cilj, osobama iz spektra autizma su zahvaljujući ovom humanitarnom koncertu osigurane izvanškolske aktivnosti.

