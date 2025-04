Hrvati svjetski rekorderi! Imamo Thompsona, ali i najveću slaninu, sarmu i čokoladu, ali i najmanju kovanicu na svijetu

Volimo se dičiti uspjesima Hrvata u svijetu, a nerijetko obaramo svjetske rekorde. Na krilima Thompsonova uspjeha za koncert s najviše prodanih karata u svijetu, donosimo pregled rekorda koje su oborili upravo Hrvati. Napravili smo najdužu štrudlu i kobasicu, najveću slaninu, sarmu, čokoladu i kravatu. Uz Thompsona, još se neke domaće zvijezde mogu pohvaliti svjetskim rekordom. Koje? Otkriva naš Davor Garić u prilogu In magazina.

Malo nas je, al' nas ima! A ima i nas Hrvata svjetskih rekordera. I ptice na grani znaju da je Thompson oborio svjetski rekord u broju prodanih karata za jedan koncert, a mi smo istražili na kojim su još poljima Hrvati svjetski rekorderi, izuzev onih sportskih. Iako se rekordi u svijetu često brzo obaraju, Hrvati su u nekom trenutku bili na vrhu svijeta. 2019-e imali smo najveću slaninu na svijetu. Na proljetnom vašaru u Karancu predstavljena je ova slasna delicija iz Valpova, teška 195 kilograma. Legenda kaže da je svinja Đuro bila teška 495 kilograma.



U knjigu rekorda upisao se i Sisak, gdje se ispekla najduža štrudla od jabuka na svijetu, duga nevjerojatnih 1 cijelo 7 kilometara. Gastro rekordi nam očito dobro idu jer imamo i najveću sarmu, ali i kobasicu. U Svetom Petru u Šumi 2023-e je spravljena najveća istarska kobasica na svijetu, duga 333 metra. Na Peristilu je postavljena najveća čokolada ukupne površine od 101 četvornog metra.



Najveća kravata od čak 808 metara oko Arene u Puli 2003. postavljala se pet dana. Hrvatska kovnica novca izradila je najmanju kovanicu na svijetu veličine 1 cijelo 99 mm, i težine 0 cijelih 05 g s motivom istarskog grada Huma, najmanjeg grada na svijetu. Imamo i najduži kazališni niz s istom glumačkom postavom. Rekord u najdužem trajanju jedne kazališne predstave s istom glumačkom postavom je predstava 'Stilske vježbe' u izvedbi Pere Kvrgića i Lele Margitić. Izvodili su je 50 godina, od siječnja 1970. do 2020. godine, odnosno smrti Pere Kvrgića. Lela Margitić sjeća se svojih prvih stilskih vježbi kad je preuzela ulogu od Mije Oremović.



''Hahah, a to je za mene bilo zaista jako traumatično jer predstava je bila slavna, ja sam gledala bila je fantastična, strašno mi se dopala. Za mene je to bila velika čast, ja sam tvrdila da ja to ne mogu. S Perom sam imala tri probe i sve te tri probe je bio jako nervozan'', prisjetila se Lela.



Ana Odak i njezin Border Collie psić Kota 2020. su napravili rekord u najbržem hodanju unatrag, na sve je četiri pet metara Kota svladala za 2 cijela 4 sekunde.

Sebastian Mendiković je 2017. oborio Guinnessov rekord u kategoriji zgibovi iza glave u jednoj minuti. Napravio ih je ukupno 32. Boris Miošić 2024-e je oborio rekord u najduljem hodaju pod vodom u dužini od 112 metara. Što drugo reći nego ''Ma najjači smo!''.

