Šarmantni i snalažljivi Braco sve više osvaja Zaglave i publiku!

Otkad je u seriji Kumovi utjelovio Bracu Zovka, mladi splitski glumac Zdravko Vukelić sve više zanima publiku. Tu na scenu stupamo mi. Zdravko je u razgovoru za In Magazin otkrio koliko ima sličnosti sa šarmantnim Bracom, zašto je umjesto glumca želio postati vojnik te zbog čega mu je mrsko svirati harmoniku.

On je Zovko, Braco Zovko. Sin nekad ozloglašenog župana Zovka, pa su Zaglavčani na prvu pomislili kako mu ne valja vjerovati. No, šarmantni i snalažljivi Braco sve više osvaja i njih i publiku, a splitskom glumcu Zdravku Vukeliću život se okrenuo naglavačke:

''Zato što nisam bio svjestan koliko zapravo ljudi prati ovu seriju, koliko ne možeš više proći ulicom da ti se neko ne javi, da te neko ne zaustavi. Pita šta se događa dalje, di sam ja, jesam li ja, taj mutni lik ili nisam'', priča Zdravko.

Jer Braco šarmira žene, ima tvrtku za nabavu i špediciju, veze na svakom koraku. I tatino nasljeđe.

''Ma Braco je legenda. Mene je iskreno isto iznenadio, zato što je, i ja sam čak mislio u jednom momentu sigurno mora biti neka kvaka, pošten je, stoji iza toga što kaže i to je sve ka po ps-u. Nema tu iskren je, dobro laže tu gdje nije trebalo, ali to je zato što se zaljubi, ali to je drugi par postola'', priča Zdravko.

Zdravko tvrdi, sa svojim likom ima mnogo sličnosti:

''A Braco i Zdravko isto izgledaju. A karakterno su isto dosta blizu zapravo. Nisam tako imao baš ogromni zadatak, osim što se malo taj govor mora naglasiti da pokušamo sto bliže doći tim Zaglavama i tom sinjskom kraju. Pa mentalitet isto tako''.

Dok u seriji ima suprugu, privatno je u vezi s glumicom Martom Šćekić, koju je upoznao na Akademiji:

''Moja Marta je legenda isto. Ja sam u Zagrebu jer snimam, ona je u Crnoj Gori jer je Crnogorka. Uvijek je bilo na daljinu, a sad je isto kad tko ima vremena onda se posjetimo ja dolje, ona gore i tako. Tako da kad god možemo se vidimo'', govori.

Naime, samo nekoliko dana nakon što je diplomirao, Zdravko je dobio ulogu u Kumovima. Doduše, ništa od toga ne bi bilo da se nije ispisao s vojnog studija:

''Sigurnost, stabilnost, stipendija, siguran posao, sve mi je to zvučalo tad kao nešto ono, idem, mičem se od kuće, nisam više svojima na grbači i to, ali, eto, kažem da mi je dva dana falilo da budem cijeli tjedan u vojsci. Tako da sam došao u nedjelju, u četvrtak sam se već vratio se kući. Presudio je poziv od prijateljice koja me zvala, ajmo na piće. Ja nisam smio izaći iz vojarne'', iskren je Zdravko.

A onda je promjenu životnog plana morao podijeliti s obitelji:

''Pa prvo su bili svi sretni kad sam rekao da idem u vojsku. Kao, sin, prvijenac, prvo muško ide, bit će čovjek pravi i to. A onda kad sam zvao da bih volio ipak upisati glumu je bilo malo... Šta je tebi, jesi normalan i to. Ali sada je draže njima nego meni'', priča.

Pokušao je Zdravko pobjeći i od harmonike, no vjenčanje Milice i Marka mu je, šali se, presudilo:

''Pa, inače harmoniku ne spominjem, ne govorim o njoj jer je se bojim.U srednjoj školi sam malo probao učiti svirati, nisam to nikad usavršio do kraja, nisam se nikad oslobodio i mogao svirati sam. Tako da, a ovi šta pišu da su znali da sam se ja jednom momentu u životu pokušao bavit harmonikom pa su mi uvalili u seriji. Dražen Zečić mi je još pojednostavnije rekao nema nikakve melodije tu, samo ćemo svirati akorde i na kraju ispalo vrlo jednostavno'', objasnio je.

Osim TV seriji, Zdravko je posvećen i kazalištu. I nema uloge koje se ne bi uhvatio. Tek je na početku glumačke karijere u kojoj ga, ne sumnjamo, čeka još štošta!

