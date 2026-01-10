Evo kako su Maja, Šime i Bloom proveli jedan dan u tropskom raju!

Maja Šuput uživa na Baliju sa partnerom, sinom i prijateljima, dan provodeći uz bazen, u prirodi i tropskom ugođaju.

Maja Šuput nastavlja dijeliti djeliće svog egzotičnog odmora s Balija, a najnovije fotografije otkrivaju kako je provela sunčani dan u društvu svojih najmilijih.

S partnerom Šimom, sinčićem Bloomom i bliskim prijateljima dan je započela opuštenjem uz privatni bazen, gdje se Maja sunčala u tirkiznom badiću dok je mali Bloom veselo istraživao tropski vrt. Na jednoj od fotki pozirao je raširenih ruku s osmijehom, potpuno očaran zelenilom oko sebe.

Kasnije su se svi zajedno okupili na terasi okruženoj palmama, gdje su u ležernoj atmosferi uživali u ručku i piću. Maja je ponovno zablistala u svom prepoznatljivom stilu – nosila je elegantan kremasti komplet s golim ramenima, dok su svi gosti bili usklađeni u svijetlim i prozračnim kombinacijama, savršenima za tropsku klimu.

Sudeći po fotografijama, dobro raspoloženje nije izostalo – smijeh, druženje i obiteljski trenutci obilježili su dan. Mali Bloom pozirao je s mamom na terasi, odjeven u preslatki laneni komplet, dok je Maja s čašom pjenušca u ruci pozirala uz Splićanina Šimu, uživajući u pogledu na tropsku džunglu.

Na termometru je bilo ugodnih 29 stupnjeva, što je idealno za bijeg od zime i potpuno punjenje baterija, a Maja je još jednom pokazala da zna uživati u svakom trenutku života.

