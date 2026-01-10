Naša vizažistica objavila svoju najuspješniju transformaciju dosad!

Vizažistica Marina Mamić zadivila je pratitelje transformacijom u Severinu, koju je proglasila jednom od svojih najuspješnijih dosad.

Poznata hrvatska vizažistica i majstorica transformacija Marina Mamić protekle je godine zadivila pratitelje na Instagramu, a na Instgaramu se prisjetila transformacije u jednu od najvećih domaćih zvijezda, Severinu.

Marina je ovu transformaciju opisala kao jednu od svojih najuspješnijih u protekloj godini, a rezultat je zaista impresivan – od šminke do izraza lica.

"Idući tjedan napokon imam vremena snimati nove transformacije, a sada dijelim s vama jednu od svojih najuspješnijih – onu u Severinu", napisala je Marina u opisu objave.

Na prvoj fotografiji vidi se konačan rezultat koji ostavlja bez daha, dok druga prikazuje početak procesa – Marina bez šminke, s pripremom tena za preciznu i detaljnu šminku. Promjena izgleda fascinantna je do u najsitnijih detalja, od prepoznatljivog oblika usana, kontura lica pa sve do frizure i karakterističnog izraza lica koji podsjeća na Severininu glamuroznu pojavu.

Marina Mamić Foto: Marina Mamić/Instagram

"Majstorski", "Kraljice transformacija", "Ovo je najbolja transformacija", "Brutalno dobro", samo su neki od komentara.

Ova transformacija samo je jedna u nizu sjajnih imitacija koje Marina objavljuje na svojim društvenim mrežama, a njezine vještine redovito joj donose pohvale i viralne uspjehe.

