Kate Middleton proslavila rođendan! Kako je kći stjuardese postala jedna od najomiljenijih Britanki?

Kate Middleton proslavila je svoj 44. rođendan, a samo jedna šetnja po modnoj pisti odredila je njezinu sudbinu.

U petak 9. siječnja, Catherine Elizabeth Middleton, širom svijeta poznatija kao Kate Middleton ili Princeza od Walesa, proslavila je 44. rođendan.

Dan na koji se rodila jedna od najomiljenijih članica kraljevske obitelji obilježila je emotivnim videom u kojem je izrazila zahvalnost što je živa.

Rođena 1982. godine u Readingu, kao najstarije dijete svojih roditelja Michaelа i Carole Middleton, Kate je odrasla uz sestru Pippu i brata Jamesa, u obitelji koja je simbol moderne britanske srednje klase i snažnih obiteljskih veza, a njezini roditelji upoznali su se i vjenčali dok su oboje radili u zrakoplovstvu.

Kate je školu započela u lokalnim školama, a završila je Marlborough College prije nego što je krenula na Sveučilište St Andrews u Škotskoj, gdje je studirala povijest umjetnosti. Upravo na kampusu St Andrews upoznala je budućeg muža – princa Williama – što će promijeniti tijek njezina života.

Presudna je bila jedna modna revija u kojoj je nosila suknju koju je odjenula kao haljinu, privukavši pažnju jednog od najpoželjnijih neženja. Njihovo prijateljstvo ubrzo je preraslo u vezu, koja je, unatoč povremenim prekidima i intenzivnom medijskom nadzoru, opstala godinama. Godine 2010., tijekom putovanja u Keniju, William ju je zaprosio s prstenom svoje majke, princeze Diane, a godinu dana kasnije, 29. travnja 2011., vjenčali su se u veličanstvenoj ceremoniji u Westminsterskoj opatiji koja je pratila milijarde ljudi diljem svijeta.

U sedam godina nakon vjenčanja dobili su troje djece - princa Georgea, princezu Charlotte i princa Louisa, čime je Kate postala ne samo supruga nasljednika britanskog trona, nego i majka troje djece i snažna javna figura, aktivna u brojnim humanitarnim projektima.

Kao članica britanske kraljevske obitelji, Kate je bila i dio šire dinamike unutar "Firmе" (The Firm). Sukob između princa Harryja i Meghan Markle te ostatka kraljevske obitelji ostavio je traga na javnoj slici i odnosima u obitelji. Unatoč tome što je odbjegli par više puta upirao prstom u članove kraljevske obitelji kao uzroke sukoba, Kate i William su snažno stali uz Firmu, ostavši blisko povezani s tradicijom i ulogama u monarhiji.

Posljednjih godina Kate je prošla kroz jednu od najizazovnijih faza svog života: početkom 2024. naglo se povukla sa svih dužnosti, zbog čega su strani mediji počeli pisati o sukobima u braku. Tek u ožujku 2024., kada su djeca bila na praznicima, otkrila je da boluje od karcinoma te je na kemoterapiji. Tijekom te bolesti, podršku su joj pružali William i ostatak obitelji na čelu s kraljem Charlesom, koji je u isto vrijeme saznao da boluje od raka, a kasnije je objavljeno da se nalazi u remisiji.

Kate Middleton je danas primjer žene koja je od obične britanske djevojke postala omiljena i utjecajna članica jedne od najpoznatijih obitelji na svijetu. Njezin utjecaj na Ujedinjeno Kraljevstvo trajat će još dugo, a sve je započelo običnom modnom revijom tijekom studiranja.

