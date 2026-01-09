Kate Middleton proslavila rođendan! Kako je kći stjuardese postala jedna od najomiljenijih Britanki?

Kate Middleton proslavila je svoj 44. rođendan, a samo jedna šetnja po modnoj pisti odredila je njezinu sudbinu.
Dan na koji se rodila jedna od najomiljenijih članica kraljevske obitelji obilježila je emotivnim videom u kojem je izrazila zahvalnost što je živa.
Rođena 1982. godine u Readingu, kao najstarije dijete svojih roditelja Michaelа i Carole Middleton, Kate je odrasla uz sestru Pippu i brata Jamesa, u obitelji koja je simbol moderne britanske srednje klase i snažnih obiteljskih veza, a njezini roditelji upoznali su se i vjenčali dok su oboje radili u zrakoplovstvu.
Kate je školu započela u lokalnim školama, a završila je Marlborough College prije nego što je krenula na Sveučilište St Andrews u Škotskoj, gdje je studirala povijest umjetnosti. Upravo na kampusu St Andrews upoznala je budućeg muža – princa Williama – što će promijeniti tijek njezina života.
Presudna je bila jedna modna revija u kojoj je nosila suknju koju je odjenula kao haljinu, privukavši pažnju jednog od najpoželjnijih neženja. Njihovo prijateljstvo ubrzo je preraslo u vezu, koja je, unatoč povremenim prekidima i intenzivnom medijskom nadzoru, opstala godinama. Godine 2010., tijekom putovanja u Keniju, William ju je zaprosio s prstenom svoje majke, princeze Diane, a godinu dana kasnije, 29. travnja 2011., vjenčali su se u veličanstvenoj ceremoniji u Westminsterskoj opatiji koja je pratila milijarde ljudi diljem svijeta.
U sedam godina nakon vjenčanja dobili su troje djece - princa Georgea, princezu Charlotte i princa Louisa, čime je Kate postala ne samo supruga nasljednika britanskog trona, nego i majka troje djece i snažna javna figura, aktivna u brojnim humanitarnim projektima.
Kao članica britanske kraljevske obitelji, Kate je bila i dio šire dinamike unutar "Firmе" (The Firm). Sukob između princa Harryja i Meghan Markle te ostatka kraljevske obitelji ostavio je traga na javnoj slici i odnosima u obitelji. Unatoč tome što je odbjegli par više puta upirao prstom u članove kraljevske obitelji kao uzroke sukoba, Kate i William su snažno stali uz Firmu, ostavši blisko povezani s tradicijom i ulogama u monarhiji.
Posljednjih godina Kate je prošla kroz jednu od najizazovnijih faza svog života: početkom 2024. naglo se povukla sa svih dužnosti, zbog čega su strani mediji počeli pisati o sukobima u braku. Tek u ožujku 2024., kada su djeca bila na praznicima, otkrila je da boluje od karcinoma te je na kemoterapiji. Tijekom te bolesti, podršku su joj pružali William i ostatak obitelji na čelu s kraljem Charlesom, koji je u isto vrijeme saznao da boluje od raka, a kasnije je objavljeno da se nalazi u remisiji.
Kate Middleton je danas primjer žene koja je od obične britanske djevojke postala omiljena i utjecajna članica jedne od najpoznatijih obitelji na svijetu. Njezin utjecaj na Ujedinjeno Kraljevstvo trajat će još dugo, a sve je započelo običnom modnom revijom tijekom studiranja.
