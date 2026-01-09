Pretraži
čestitku pristižu

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica podijelila lijepu vijest: ''Uvijek i zauvijek!''

Piše J. C. , Danas @ 14:08 Celebrity komentari
Elena Dizdar - 9 Elena Dizdar - 9 Foto: Instagram

Na domaćoj influencer sceni stigla je lijepa vijest, hrvatska influencerica Elena Dizdar zaručila se i raznježila pratitelje romantičnim objavama na društvenim mrežama.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Julia Roberts zamalo je odbila ulogu u filmu "Notting Hill"
dobro da nije!
Julia Roberts zamalo je odbila ulogu u kultnom filmu: "Pomislila sam da je najgluplja ideja ikad..."
Hugh Jackman šokirao je transformacijom u novoj ulozi Robina Hooda
šokirao transformacijom!
Nova uloga ovog legendarnog glumca pretvorila ga je u neprepoznatljivog čovjeka!
Bradley Cooper izazvao val šuškanja zbog svog mladolikog izgleda
priča se, priča
Bradley Cooper napokon progovorio o svojim estetskim zahvatima: "Ljudi me zaustavljaju..."
Zaručila se influencerica Elena Dizdar
čestitku pristižu
Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica podijelila lijepu vijest: ''Uvijek i zauvijek!''
Kako izgleda sin Sarah Jessice Parker i Matthewa Brodericka?
naočit mladić
Kako izgleda sin zvijezde Seksa i grada? Iznenadio je rijetkom pojavom na crvenom tepihu!
Maja Šuput podijelila nove prizore sa putovanja
Rajski kadrovi
Šuput podijelila nove prizore iz tropskog raja, s Bloomom je uživala na posebnoj lokaciji
Gdje je danas Leila iz Larinog izbora, glumica Jana Milić?
15 godina poslije
Sjećate se Jemenke Leile iz Larinog izbora? Evo kako izgleda danas
Maja Šuput objavila fotku na kojoj se ljubi sa Šimom Elezom
iznad polja riže
Pala je i prva javna pusa! Romantičan trenutak Maje i Šime izgleda kao iz filma
Maja Šuput i Šime Elez pozirali na jednom od najpoznatijih slapova na svijetu
''kakve fotke, čovječe!''
Strast ispod slapa: Maja Šuput i Šime Elez u pozama zbog kojih gore društvene mreže!
Prijatelj Rubena van Guchta iznenadio objavom
potaknuo šuškanja
Prijatelj supruga Blanke Vlašić iznenadio objavom: "Njegov ljubavni život je..."
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Užas u Sloveniji! Učenik napao učenicu i nožem ju ubo u lice i leđa
U srednjoj školi
Cure detalji užasa u Sloveniji: Učenik izbo učenicu nožem, u WC-u pronašli cijeli popis?
VIDEO Gore ulice, ubijeno najmanje 34 ljudi: Navodno zapaljene zgrade vlade, Trump: "Ako to učine, udarit ćemo ih vrlo snažno"
Golemi prosvjedi u Iranu
VIDEO Gore ulice, ubijeni deseci ljudi, čak i djeca, Trump: "Ako to učine, udarit ćemo ih vrlo snažno"
USKOK optužio 24 osobe: Poznato i koliko su zaradili na ilegalnim TV paketima
Detalji optužnice
USKOK optužio 24 osobe: Poznato i koliko su zaradili na ilegalnim TV paketima
show
Gdje je danas Leila iz Larinog izbora, glumica Jana Milić?
15 godina poslije
Sjećate se Jemenke Leile iz Larinog izbora? Evo kako izgleda danas
Maja Šuput objavila fotku na kojoj se ljubi sa Šimom Elezom
iznad polja riže
Pala je i prva javna pusa! Romantičan trenutak Maje i Šime izgleda kao iz filma
Maja Šuput i Šime Elez pozirali na jednom od najpoznatijih slapova na svijetu
''kakve fotke, čovječe!''
Strast ispod slapa: Maja Šuput i Šime Elez u pozama zbog kojih gore društvene mreže!
zdravlje
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Piše nutricionistica
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Kašalj u ležećem položaju: Zašto se javlja baš noću i kada je opasan?
Piše liječnik
Kašalj u ležećem položaju: Zašto se javlja baš noću i kada je opasan?
zabava
"Neka djevojka se razbila ispred mene": Objava postala hit u regiji, ali nisu svi shvatili foru
Odlična fora
"Neka djevojka se razbila ispred mene": Objava postala hit u regiji, ali nisu svi shvatili foru
"Samo ga još je*o nisam": Bosanac nasmijao cijeli Balkan, osjećate li se i vi ovako kad napada snijeg?
Sve je rekao
"Samo ga još je*o nisam": Bosanac nasmijao cijeli Balkan, osjećate li se i vi ovako kad napada snijeg?
Prizor radova u Dalmaciji nasmijao Hrvate! Ovako se to radi na jugu
Urnebesno
Prizor radova u Dalmaciji nasmijao Hrvate! Ovako se to radi na jugu
tech
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Lakši, ubojitiji i s boljom zaštitom
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Velik uspjeh znanstvenika: Nakon više od pola stoljeća uspješno sintetizirana obećavajuća antikancerogena molekula
Njezin prirodni izvor je oskudan
Velik uspjeh znanstvenika: Nakon više od pola stoljeća uspješno sintetizirana obećavajuća antikancerogena molekula
Možete li vjerovati da će telefoni pasti u drugi plan? Mijenja se način na koji koristimo uređaje
Vizija budućnosti
Možete li vjerovati da će telefoni pasti u drugi plan? Mijenja se način na koji koristimo uređaje
sport
Talijani otkrili: Allegri prelomio, Modrić seli na klupu protiv Fiorentine: "Imao je dovoljno vremena..."
Pišu Talijani
Allegri prelomio, Modrić će morati na klupu: "Imao je dovoljno vremena..."
Teške optužbe potresle SAD! Bivša partnerica optužila Rasheeja Ricea za nasilje
Objavila 14 fotografija
Teške optužbe potresle SAD, bivša partnerica sve otkrila: "Dosta je! Umorna sam od šutnje"
Novinarka iznijela teške optužbe na račun Diega Coste: "Namjerno me zarazio"
Ovo će odjeknuti
Novinarka teško optužila Diega Costu: "Dva dana kasnije bila sam pozitivna"
tv
Daleki grad: Susreo je upravo osobu koju nije smio - ona je odmah shvatila da nešto nije u redu
DALEKI GRAD
Susreo je upravo osobu koju nije smio - ona je odmah shvatila da nešto nije u redu
Daleki grad: Je li u autu nešto čega se treba bojati?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Je li u autu nešto čega se treba bojati?
Tajne prošlosti: Srce joj se slomilo, ali ona zna kako će je utješiti
TAJNE PROŠLOSTI
Srce joj se slomilo, ali ona zna kako će je utješiti
putovanja
Država u kojoj padne najviše snijega
Najsnježnija na svijetu
Zemlja u kojoj pada najviše snijega na svijetu, a snježni nanosi su viši od kuća
Novi kviz općeg znanja: Za one koji misle da mogu dobiti 15/15
Šarena pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji misle da mogu dobiti 15/15
Čudesna namirnica od 1 eura koja omekšava žilavo meso i pomaže kod kuhanja krumpira
Svi je imamo doma
Čudesna namirnica od 1 eura koja omekšava žilavo meso i pomaže kod kuhanja krumpira
novac
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
makete trajekta
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
Tijesna utrka
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
Koje su najpopularnije marke i modeli automobila u 2025. godini u Hrvatskoj?
svaki dvadeseti kinez
Koje su najpopularnije marke i modeli automobila u 2025. godini u Hrvatskoj?
lifestyle
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Piše nutricionistica
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Najsretniji horoskopski znakovi u 2026. godini
Stižu promjene
Napokon je došlo vaše vrijeme: Ovim znakovima 2026. će biti godina života
Bob će biti popularan i 2026., a nose ga i brojne slavne žene
NAJPOPULARNIJA FRIZURA
Bob će se nositi i u 2026., zato smo pronašli 20 fotografija koje možete pokazati frizerki kad se odlučite ošišati
sve
Država u kojoj padne najviše snijega
Najsnježnija na svijetu
Zemlja u kojoj pada najviše snijega na svijetu, a snježni nanosi su viši od kuća
Talijani otkrili: Allegri prelomio, Modrić seli na klupu protiv Fiorentine: "Imao je dovoljno vremena..."
Pišu Talijani
Allegri prelomio, Modrić će morati na klupu: "Imao je dovoljno vremena..."
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Piše nutricionistica
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene