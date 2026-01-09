Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica podijelila lijepu vijest: ''Uvijek i zauvijek!''

Na domaćoj influencer sceni stigla je lijepa vijest, hrvatska influencerica Elena Dizdar zaručila se i raznježila pratitelje romantičnim objavama na društvenim mrežama.

Hrvatska influencerica Elena Dizdar ima veliki razlog za slavlje – na društvenim mrežama podijelila je vijest o zarukama i raznježila brojne pratitelje.

Romantičnim fotografijama na kojima u prvom planu dolazi zaručnički prsten, Elena je dala naslutiti da je započela novo, posebno poglavlje svog života s partnerom Sandyjem Bogovcem.

''Uvijek i zauvijek. P.S. Volim te'', poručila je.

Elena Dizdar - 2 Foto: Instagram

Elena Dizdar - 4 Foto: Instagram

Iako detalje same prosidbe zasad čuva za sebe, objave su odmah izazvale lavinu reakcija. U komentarima su se redale čestitke, srca i lijepe želje, kako od fanova, tako i od kolega sa scene.

Elena Dizdar - 11 Foto: Instagram

Elena Dizdar - 10 Foto: Instagram

Elena je započela svoju javnu karijeru sudjelovanjem na izboru ljepote, ponijela je titulu Miss sporta Hrvatske, što joj je otvorilo vrata modelingu i svijetu mode.

Tijekom godina radila je kao model i zaštitno lice za brojne modne kampanje, uključujući suradnje s istaknutim domaćim i stranim brendovima.

Elena Dizdar - 6 Foto: Instagram

Elena Dizdar - 3 Foto: Instagram

Aktivna je na društvenim mrežama, posebno Instagramu, gdje joj broj pratitelja prelazi 108 tisuća.

Uz karijeru u modi, Elena studira na Pravnom fakultetu u Zagrebu, pokazujući da uspješno balansira između akademskog i profesionalnog života.

