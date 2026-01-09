Pitali smo vas tko treba pobijediti na Dori 2026.: Ovo su rezultati naše ankete!

Publika je rekla svoje – provjerili smo koga čitatelji Showbuzza vide kao pobjednika Dore 2026.

Nacionalni izbor za pjesmu Dora 2026. sve je bliže, a publika je već dala svoje mišljenje o tome tko bi trebao odnijeti pobjedu i otputovati na Eurosong u Beč.

U našoj anketi pitali smo vas tko treba pobijediti na Dori 2026.?

Statua Dore Foto: Goran Kovacic/Pixsell

Na anketnoj listi našlo se svih 24 izvođača i njihovih pjesama koji su se kandidirali za titulu pobjednika Dore ove godine, među kojima su imena kao što su Alen Đuras, Ananda, Cold Snap, Ema Bubić, Kandžija, Marko Kutlić, Stela Rade, Zevin i mnogi drugi.

Jedno ime uvjerljivo nosi pobjedu - Stela Rade.

Rezultati ankete - 1 Foto: Screenshot

Rezultati ankete - 3 Foto: Screenshot

Rezultati ankete - 2 Foto: Screenshot

Za Stelu je glasalo 27% ljudi, a nakon nje favorit za pobjedu je grupa Lelek sa 17% glasova. Treće mjesto osvojio je Lima Len s 9% glasova.

Stela će se na Dori predstaviti s baladom ''Nema te''.

Lelek se ove godine predstavljaju s pjesmom ''Andromeda''.

Lima Len publiku je osvojio veselom pjesmom ''Raketa''.

Za Doru je stigao najveći broj od povratka natjecanja, o čemu više pročitajte OVDJE.

OVDJE poslušajte pjesmu koja je na Doru 2026. upala kao rezerva.

