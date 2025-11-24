Zatvorene su prijave za Doru 2026., stigao je veliki broj pjesama!

Čak 251 prijava stigla je do nedjelje u 23:59, kada su i službeno zaključene prijave za Doru 2026.

U nedjelju u 23:59 završene su prijave za Doru 2026., putem koje će Hrvatska izabrati svog predstavnika za Eurosong 2026. u Beču.

Kako je Hrvatska radiotelevizija objavila popodne, na natječaj je pristigla čak 251 prijava, što je najviše otkako se Dora vratila kao nacionalni izbor naše zemlje.

Statua Dore Foto: Goran Kovacic/Pixsell

Broj prijavljenih pjesama ponovno je potvrdio veliki interes naših glazbenika za veliku platformu koja ih može dovesti i do nastupa pred 180 milijuna gledatelja.

Međutim, ovo nije ujedno najveći broj prijava ikad. Kako piše eurosong.hr, najviše pjesama je bilo prijavljeno za Doru 2000. - čak 320, od čega je njih 26 odabrano za glavnu večer.

Statua Dore Foto: Darko Tomas / CROPIX

Sada je na redu žiri koji će odabrati najviše 28 pjesama za dva polufinala natjecanja koje će se odviti u veljači.

Dora 2025 Foto: Nel Pavletic/Pixsell

Za razliku od ove godine, Dora 2026. se neće održati u Opatiji, već u HRT-ovom televizijskom studiju na zagrebačkom Prisavlju. Kao glavni razlog navedene su financije, pogotovo jer će se iduće godine održati i Zimske olimpijske igre i Svjetsko nogometno prvenstvo na Sjevernoj Americi.

Za Eurosong 2026. uvedene su velike promjene, o čemu više pročitajte OVDJE.

Hrvatska se vraća na Dječji Eurosong, a pjesmu poslušajte OVDJE.

