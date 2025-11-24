Amerikanac koji uređuje kuću u Hrvatskoj pohvalio se velikim napretkom!

Justus Reid, američki influencer koji je ove godine kupio kuću za 5000 eura, pohvalio se kako je u nju poslije nekoliko mjeseci donio vodu.

Posljednjih mjeseci mnogi prate mladog Amerikanca Justusa Reida, koji je kupio nedovršenu kuću u Hrvatskom zagorju za 5000 eura te je sve više obnavlja i pretvara u pravi dom.

Ovoga puta omiljeni Amerikanac može se pohvaliti još jednim pothvatom, a to je da poslije nekoliko mjeseci napokon ima vodu.

"Ova kuća nije imala kupaonicu, pa smo je morali izgraditi iz nule, a grad mi neće još donijeti vodu. Morat ću koristiti ove plave spremnike koji će mi omogućiti opskrbu vodom", poručio je Amerikanac, pokazavši vodoinstalatera koji je sve montirao, ali i pumpu za vodu, koju mu je omogućio novi sponzor.

Nakon što je napunio spremnike, Reidova kuća napokon ima vodu, no na prvi mlaz curila je po zidovima jer nije bilo dobro instalirano.

"Da, tko god je ovo montirao, nije napravio dobar posao. Ta osoba sam bio ja", otkrio je Reid, koji je zahvalio vodoinstalateru na ispravljanju njegovih grešaka.

Paralelno s dobivanjem vode Amerikanac je uz "susjede" čistio drveće oko svoje nove terase kako bi što više očistio za mogući vrt ili vinograd, ali i dovršavao površinu za postavljanje jacuzzija. No kišno vrijeme, blato i prehlada nisu mu pomogli.

Napredak kuće komentirali su i njegovi fanovi.

"Od 5000 eura do 100 tisuća eura", "Svi mi koji provjeravamo da nismo propustili neki nastavak", "Vodoinstalater je sladak", "Ovdje sam od prvog dana. Jedva čekam vidjeti kada je sve gotovo", "Najbolji renovacijski show ikad!", "Sjećam se kada je kuća bila skrivena u šumi", napisali su mu pratitelji, koji jedva čekaju novi nastavak.

