Amerikanac koji uređuje kuću u Hrvatskoj podijelio novosti: ''Ovo je velika stvar!''

Justus Reid redovito dijeli napredak svoje kućice, a sada je otkrio kako izgleda jedan novi detalj.

Justus Reid, Amerikanac kojeg su gledatelji ispred malih ekrana upoznali u Supertalentu, podijelio je novosti na Instagramu o kućici koju uređuje u Hrvatskoj.

Naime, kuću je kupio za samo 5000 eura, a ona postaje prave dom iz snova. Sada se pohvalio najnovijim detaljem - malenim skladištem koje je smjestio pored kuće.

''Ova mala kuća je velika stvar'', napisao je ispod videa.

Terasa je bila prepuna stvari, zbog čega mu je dodatni prostor bio nužan. Upravo zato skladište dolazi kao pravo rješenje za organizaciju sve veće količine alata, materijala i ostalih potrepština koje koristi u svakodnevnim radovima.

Usto, otkrio je da je terasa, na kojoj je mjesecima radio, konačno dovršena.

I ovaj nastavak videa izazvao je lavinu komentara njegovih pratitelja.

''Ovo postaje sve bolje i bolje'', ''Ovdje sam od prvog dana'', ''Izgleda odlično'', ''Bravo, bravo'', ''Razlika od prvog dana je nevjerojatna, odličan posao ste napravili'', ''Jedva čekam nastavak u kojem ćete cestu napokon popraviti'', ''Preslatko izgleda'', dio je komentara s Instagrama.

Amerikanac je nedavno svoje pratitelje zamolio za pomoć, a o čemu se radi, doznajte OVDJE.

OVDJE se prisjetite kako je kuća izgledala prije radova.

A kako izgleda njegova djevojka, pogledajte OVDJE.

Sjećate li se kako je počela njegova priča u Hrvatskoj? Sve je krenulo od Supertalenta. Njegovu priču pročitajte OVDJE.

