Maja i Šime na odmoru iz snova sreli sportsku facu, osvanula je i fotka!

Tijekom boravka u Dubaiju Maja i Šime susreli su i svjetski poznato lice iz borilačkog sporta.

Maja Šuput i njezin partner Šime Elez ovih dana uživaju u Dubaiju.

Njihove svakodnevne objave na društvenim mrežama obilježene su fotkama s luksuznih večera, opuštanja na glamuroznim plažama i ležernih trenutaka uz bazene s pogledom na impresivne nebodere.

No, osim prepoznatljivih trenutaka jedan susret posebno je privukao pažnju.

Maja i Šime u Dubaiju su sreli jednu od najvećih zvijezda borilačkog sporta, Francisa Ngannoua.

Šime Elez, Maja Šuput Foto: Instagram

Šime se pohvalio na Instagramu i fotkom.

Šime Elez, Francis Ngannou Foto: Instagram

Pogled vrijedan milijun dolara! Maja i Šime u provodu života osvojili Dubai. Više o tome pisali smo OVDJE.

