Maja i Šime na odmoru iz snova sreli sportsku facu, osvanula je i fotka!

Tijekom boravka u Dubaiju Maja i Šime susreli su i svjetski poznato lice iz borilačkog sporta.
Maja Šuput i njezin partner Šime Elez ovih dana uživaju u Dubaiju.
Njihove svakodnevne objave na društvenim mrežama obilježene su fotkama s luksuznih večera, opuštanja na glamuroznim plažama i ležernih trenutaka uz bazene s pogledom na impresivne nebodere.
No, osim prepoznatljivih trenutaka jedan susret posebno je privukao pažnju.
Maja i Šime u Dubaiju su sreli jednu od najvećih zvijezda borilačkog sporta, Francisa Ngannoua.
Šime se pohvalio na Instagramu i fotkom.
