O ovom bruji cijela regija! Bajaga snimio duet sa srpskim treperom

Dvije potpuno različite generacije i stila spojile su snage u pjesmi koja je iznenadila sve.

Cijela regija bruji o neočekivanoj glazbenoj suradnji – Momčilo Bajagić Bajaga i srpski treper, Devito, udružili su snage i nastala je pjesma ''Astronaut''.

Tekst i glazbu potpisuje upravo ovaj dvojac, a pjesma na YouTubu ima već preko milijun pregleda.

Ispod futurističkog spota nizali su se komentari jedan za drugim.

''Ovo ide u top 10 neočekivani trenuci'', ''U kojem paralelnom svemiru mi živimo?'', ''Vjerujem, ali ne vjerujem'', ''Nitko nije očekivao ovaj spoj'', ''Ja sam samo ovdje kako bih pročitao komentare'', ''Izgleda da oni znaju nešto što mi još uvijek ne znamo'', ''Da mi je neko rekao prije 5 godina da će Devito snimiti duet s Bajagom ne bih mu vjerovao'', ''Nakon ovog šoka, nema spavanja'', ''Ovo je toliko neočekivano da je genijalno'', ''Koliko je ovo legendarno'', ''Ja još ne vjerujem da sam ovo upravo poslušao'', ''Recite što želite, ali ovo je legendarno'', samo je dio komentara ispod spota.

Inače, Devito je jedno od prepoznatljivijih lica novog vala balkanskog trapa te ima 30 godina. Vlasnik je pjesama ''Ego'', ''Tu, tu, tu'', ''Nenormalan lik'', ''Amsterdam'' te zbog drugačijeg stila njegovi fanovi nisu očekivali suradnju s rock'n'roll izvođačem.

