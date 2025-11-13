Sjećate li se ove talentirane dame iz Supertalenta? Sada rastura u srpskom showu!

Ispod reflektora blista, izvan njih pomaže drugima glazbom – Matein put jedinstven je spoj talenta i empatije.

Još kao 17-godišnjakinja Matea Bošnjak iz Viteza ostavila je snažan dojam u našem Supertalentu.

Naime, 2017. godine predstavila se publici i žiriji pjesmu ''I Need a Hero'' Bonnie Tyler, a njezin put u našem se showu nastavio sve do polufinala. Tada je zapjevala pjesmu Kaliopi ''Rođeni'', a izvedba je bila toliko dirljiva da je rasplakala našu Martinu Tomčić.

Pogledaji ovo Celebrity Detalj na fotki bosanskog glazbenika i novopečene supruge privukao poglede!

''Sa 17 godina imati toliko zrelu interpretaciju, tako sugestivno manipulirati publikom, ovako sebe prikazati u jednom potpuno drugom svjetlu. Ja sam opet bez teksta!'', rekla je tada Martina.

Danas, osam godina kasnije, Matea ponovno rastura – ovaj put kao jedno od najzapaženijih imena u srpskom glazbenom showu ''IDJ Show'', u kojem je prije dvije godine pobijedila Splićanka Đana Smajo.

U ovom popularnom natjecanju koje okuplja talente iz cijele regije, Matea je svojom posebnom interpretacijom Stojine pjesme "Nešto mi govori" iznenadila sve – od publike do žirija. Njezina baladna verzija tog turbofolk hita na YouTube je prikupila više od 100 tisuća pregleda.

Jednako je oduševila i nastupom u obliku medleya, odnosno glazbenog kolaža koji spaja više pjesama u jednu izvedbu. Ta njezina izvedba na YouTubeu broji 149 tisuća pregleda.

Inače, ova talentirana dama završila je Glazbenu akademiju, smjer vokalna izvedba, u Irskoj, a zatim je upisala još jedan fakultet u Nizozemskoj.

Pogledaji ovo Celebrity Detalj na fotki bosanskog glazbenika i novopečene supruge privukao poglede!

''Upisala sam muzikoterapija, na drugoj sam godini. To je korištenje glazbe u neglazbene svrhe. Prošle godine sam radila praksu s djecom s teškoćama te koristim glazbu za komunikaciju, smanjenje anksioznosti, socijalni kontakt'', objasnila je u IDJ Showu.

Aktivna je i na društvenim mrežama gdje s pratiteljima dijeli sve o svojoj novoj glazbenoj avanturi. Tamo je prati više od 8 tisuća ljudi.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Maja Šuput pokazala nove prizore luksuznog odmora s fatalnim Splićaninom

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Zanimljivosti Možete li pogoditi čija je ovo kći? Otac joj je velika glazbena ikona!

Pogledaji ovo Celebrity Simona Mijoković nikada neće zaboraviti ovaj susret: ''Umjesto muškarca došla je njegova supruga''