rasplakala martinu tomčić

Sjećate li se ove talentirane dame iz Supertalenta? Sada rastura u srpskom showu!

Piše H.L., Danas @ 20:56
Matea Bošnjak Matea Bošnjak Foto: YouTube/Screenshot

Ispod reflektora blista, izvan njih pomaže drugima glazbom – Matein put jedinstven je spoj talenta i empatije.

Bajaga snimio duet s Devitom ''Astronaut''
''Vjerujem, ali ne vjerujem''
O ovom bruji cijela regija! Bajaga snimio duet sa srpskim treperom
Severina raznježila fanove u Areni prizorima sa sinčićem Aleksandrom
''Kao majka nisam smjela...''
Severina podijelila nikad viđene prizore sina: ''Dobila sam odobrenje jače od bilo kojeg zakona''
Elizabeth Hurley oduševila pratitelje izdanjem u crvenom bikiniju
''Nije s ovoga svijeta!''
Zbog vatrenih prizora u bikiniju nitko ne vjeruje u godine ove seks-bombe: ''Kako je to moguće?''
Startaj Hrvatska: Filip Raponja znanje o pčelama uložio je u važan projekt!
startaj hrvatska!
Istarski poduzetnik znanje o pčelama uložio je u važan projekt!
Matea Bošnjak iz Supertalenta rastura u Srpskom showu ''IDJ Show''
rasplakala martinu tomčić
Sjećate li se ove talentirane dame iz Supertalenta? Sada rastura u srpskom showu!
Ljupka Gojić Mikić otvara pizzeriju u Zagrebu
''Sretno!''
Ljupka Gojić Mikić i naš proslavljeni nogometaš objavili veliku vijest: ''Još malo...''
Lauru Gnjatović iznenadilo pitanje o njoj na kvizu
''I onda - bam!''
Našu misicu iznenadila neočekivana situacija: ''O, Bože, jesam li ja upravo ušla u povijest?''
Laura Gnjatović progovorila španjolski
''prelijepa i pametna!''
Naša misica raspričala se na španjolskom i osvojila internet: ''Najjača hrvatska predstavnica!''
Zavirite u luksuzni stan Sonje Kovač
pogledajte video!
Zavirite u luksuzni stan Sonje Kovač: Ima 130 kvadrata, a otvoreno je progovorila i o financijama!
Simona Mijoković i Ante Gotovac postali su baka i djed
''ušla je u jednu zajednicu''
Simona Mijoković potvrdila da je postala baka, njezina kći rodila je s 18 godina: ''Gabriela je otišla od nas''
vijesti
Kaos na hitnoj: Pristižu stotine pacijenata, vozila hitne stoje u kolonama
"Nište neobično"
VIDEO Zamjenik ravnatelja o kaosu pred Rebrom: "U radovima smo i raspolažemo s manje kreveta"
Ove predmete nikad ne smijete imati u automobilu
Vozači, oprez!
ADAC objavio što nikad ne smijete imati u automobilu: Policija vas može kazniti i s 10.000 eura
Predstavljanje Programa priuštivog najma
PRIUŠTIVO STANOVANJE
Vlada donosi program koji se dugo čekao: Evo koliko će se plaćati najam stana od 60 kvadrata
show
zdravlje
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Pokrovitelj Donat
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Stručnjaci upozoravaju: Ako imate povećanu prostatu, izbjegavajte ove lijekove, hranu i pića!
Muškarci, pazite!
Stručnjaci upozoravaju: Ako imate povećanu prostatu, izbjegavajte ove lijekove, hranu i pića!
Najgori karcinomi: 5 najpodmuklijih vrsta raka koje gotovo nitko ne prepozna dok nije prekasno
Onkolozi upozoravaju
Najgori karcinomi: 5 najpodmuklijih vrsta raka koje gotovo nitko ne prepozna dok nije prekasno
zabava
Medvjed im ušetao u kuću, ali nije bio spreman na ovakav otpor
Čovječe…
Medvjed im ušetao u kuću, ali nije bio spreman na ovakav otpor
Skrivao se satima, a onda spektakularno pao, i to u ruke SWAT-a
Neslavni pad
Skrivao se satima, a onda spektakularno pao, i to u ruke SWAT-a
Testirajte znanje kao pravi intelektualac – bez pritiska vremena
Pokažite što znate!
Testirajte znanje kao pravi intelektualac – bez pritiska vremena
tech
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Sad znamo i to
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Ovaj telefon trebao je pokrenuti novi trend na tržištu, no korisnici su mu pokazali palac dolje
Odustali od nasljednika?
Ovaj telefon trebao je pokrenuti novi trend na tržištu, no korisnici su mu pokazali palac dolje
Korisnici WhatsAppa bit će oduševljeni: Evo što će koristiti umjesto telefonskih brojeva
Opcija u razvoju
Korisnici WhatsAppa bit će oduševljeni: Evo što će koristiti umjesto telefonskih brojeva
sport
10 tisuća navijača stiže na veliki prosvjed: Policija u visokoj pripravnosti
Digla se velika bura
10 tisuća navijača stiže na veliki prosvjed: Policija u visokoj pripravnosti
Srbi ogorčeni prizorom iz Londona, Englezi ih šokirali
"EPSKO PONIŽENJE"
Srbi ogorčeni prizorom iz Londona, Englezi ih šokirali
Susjedi: "Hrvatska nam je otela zvijer od igrača. Izveo je spektakl"
Hvale ga
Susjedi: "Hrvatska nam je otela zvijer od igrača. Izveo je spektakl"
tv
Kumovi: Prežalio je i majku i oca, ali njega neće
KUMOVI
Prežalio je i majku i oca, ali njega neće
MasterChef: Ivanov i Markov tanjur nasmijat će Marija! Hoće li njihova jela biti toliko loša?!
NE PROPUSTITE!
Ivanov i Markov tanjur nasmijat će Marija! Hoće li njihova jela biti toliko loša?!
Hit serija Nove TV krenula sa snimanjem novih nastavaka
KUMOVI
Hit serija Nove TV krenula sa snimanjem novih nastavaka
putovanja
Na ručak kod Debelog: Nogometna gostionica koja već 30 godina hrani Zagrepčane
Nostalgija u tanjuru
Na ručak kod Debelog: Nogometna gostionica koja već 30 godina hrani Zagrepčane
Planinska kuća u NP Sjeverni Velebit, Airbnb
Ovo se zove odmor!
Ima li išta bolje od ovoga? Planinska kuća na Velebitu s prekrasnim pogledom na more
Sveti bosiljak: Čistač jetre i antidepresiv iz vrta koji je osobito omiljen zimi
Lijek iz vrta
Sveti bosiljak: Čistač jetre i antidepresiv iz vrta koji je osobito omiljen zimi
novac
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Objavljena lista 100 najboljih gradova za život
Europa dominira
Objavljena lista 100 najboljih gradova za život
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
lifestyle
Recept za mekani kuglof sa sirom i čokoladom
Uz kavu
Biskvit je tako mekan, ali krema je božanstvena: Pročitajte recept za najfiniji kuglof
Biskvitni kolači na jednom mjestu
Svima omiljeni
Za vas smo pripremile popis recepata za biskvitne kolače
Kraljica Letizia u kaputu ukrašenom cvjetnim uzorkom
BAŠ JE WOW
Ružičasta haljina kraljice Letizije stvarno je lijepa, ali kaput - kaput je spektakl
sve
