Maja Šuput pokazala nove prizore luksuznog odmora s fatalnim Splićaninom

U bijegu od zime, Maja Šuput uživa u raskoši i toplini Dubaija, dijeleći na Instagramu trenutke s partnerom i modne detalje koji plijene pažnju.

Dok u Hrvatskoj zima steže sve više i više, Maja Šuput odabrala je potpuno drugačiji ugođaj.

S partnerom Šimom Elezom boravi u Dubaiju, a s pratiteljima na Instagramu podijelila je prizore luksuznog bijega koji spaja odmor, glamur i romantiku.

Na fotografijama pozira u upečatljivim Versace kupaćim kostimima, okružena suncem i udobnošću vrhunskog resorta.

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda ''Dawsons's Creeka'' prodaje uspomene iz serije kako bi platila liječenje od raka

Par ne skriva koliko uživa – od opuštanja na plaži do zajedničkih trenutaka uz bazen.

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Postali su pravi fenomen: Fanove Kumova oduševit će ova vijest!

''Punjenje baterija'', napisala je kratko Maja ispod fotki.

Maja Šuput Foto: Instagram

Maja Šuput na Instagramu Foto: Instagram

Maja Šuput na Instagramu Foto: Instagram

Galerija 26 26 26 26 26

Maja i Šime u provodu života osvojili su Dubai, a više o tome pisali smo OVDJE.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Tko je supruga Willa Ferrella? Njihova priča počela je sasvim neočekivano!

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Raskošno poprsje bujalo je iz topića na bretele najpopularnije svjetske reality zvijezde

Pogledaji ovo Clubzone Jacques Houdek snimio duet s obožavateljicom, obradili su legendarnu Kićinu pjesmu!