Maja Šuput pokazala nove prizore luksuznog odmora s fatalnim Splićaninom

U bijegu od zime, Maja Šuput uživa u raskoši i toplini Dubaija, dijeleći na Instagramu trenutke s partnerom i modne detalje koji plijene pažnju.
Dok u Hrvatskoj zima steže sve više i više, Maja Šuput odabrala je potpuno drugačiji ugođaj.3 vijesti o kojima se priča ''Sretno!'' Ljupka Gojić Mikić i naš proslavljeni nogometaš objavili veliku vijest: ''Još malo...'' ''I onda - bam!'' Našu misicu iznenadila neočekivana situacija: ''O, Bože, jesam li ja upravo ušla u povijest?'' pogledajte video! Zavirite u luksuzni stan Sonje Kovač: Ima 130 kvadrata, a otvoreno je progovorila i o financijama!
S partnerom Šimom Elezom boravi u Dubaiju, a s pratiteljima na Instagramu podijelila je prizore luksuznog bijega koji spaja odmor, glamur i romantiku.
Na fotografijama pozira u upečatljivim Versace kupaćim kostimima, okružena suncem i udobnošću vrhunskog resorta.
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda ''Dawsons's Creeka'' prodaje uspomene iz serije kako bi platila liječenje od raka
Par ne skriva koliko uživa – od opuštanja na plaži do zajedničkih trenutaka uz bazen.
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Pogledaji ovo Zanimljivosti Postali su pravi fenomen: Fanove Kumova oduševit će ova vijest!
''Punjenje baterija'', napisala je kratko Maja ispod fotki.
Maja Šuput Foto: Instagram
Maja Šuput na Instagramu Foto: Instagram
Maja Šuput na Instagramu Foto: Instagram
Galerija 26 26 26 26 26
Maja i Šime u provodu života osvojili su Dubai, a više o tome pisali smo OVDJE.
1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Tko je supruga Willa Ferrella? Njihova priča počela je sasvim neočekivano!
1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Raskošno poprsje bujalo je iz topića na bretele najpopularnije svjetske reality zvijezde
Pogledaji ovo Clubzone Jacques Houdek snimio duet s obožavateljicom, obradili su legendarnu Kićinu pjesmu!