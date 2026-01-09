Sreću pronašli na selu: Koja su poznata domaća lica pobjegla daleko od gradske vreve?

Znamo da veliki gradovi nikad ne spavaju. Gužva, buka, premalo vremena i prostora za disanje. Nije čudo da mnogi sve više sanjaju o zelenilu, tišini i životu bez žurbe. I brojna domaća poznata lica mir su odlučila potražiti izvan gradske vreve. Gdje su ga pronašli, što im znači život izvan metropole i zašto kažu da se više nikada ne bi vratili starim navikama, zna naš Luka Jurkijević.

Gradska buka, promet, nedostatak zelenih površina, užurbana svakodnevica… Ako nadodamo i sve veće troškove života, sasvim je sigurno kako je pristojan život u velikim gradovima postao doista izazovan.

Znaju to i naša poznata lica kojima je gradska vreva postala svakodnevni okidač za stres. Glumac Slavko Sobin već godinama živi u Ljubešćici pokraj Novog Marofa. Otkad živi okružen prirodom, kaže, preporodio se. Uživa u miru te svaki slobodni trenutak provodi u svojem vrtu.

''Znači, tu je mladi luk, salata, ovo su tikvice, cikla, špinat , mrkve. Ovdje će sad kelj i kaul ovdje su pome od Martine Tomčić, ona mi je dala sadnice. Kad dođeš tu sve ti stane, otvori se srce, stane vrijeme, dolaze ti psi od prijatelja na čuvanje jer eto možeš'', priča nam Slavko Sobin.

Strastvena vrtlarica je i pjevačica Sanja Doležal. Prije nekoliko godina Zagreb je zamijenila vikendicom u Donjem Zvečaju na Mrežnici. Ondje je, kaže, pronašla svoj mir.

''Znaju mi reći prijatelji, toliko se naradiš oko vrta, makar je to užitak i potrošiš vode i potrošiš struju za tu pumpu, da bi ti bilo jednostavnije i jeftinije kupiti na placu, ali nije to to, onaj osjećaj kad uprljaš ruke. To je na neki način psihoterapija'', priča nam Sanja Doležal.

Užurban američki život nikako ne može parirati obiteljskoj oazi u Lijepoj Našoj. Upravo je zato Petra Nižetić Mastelić buku San Francisca zamijenila mirnim obiteljskom životom u srcu Dalmatinske zagore.

''Odgovara mi neki mirniji život koji imamo u Sinju. Obožavam vrt kojim se bavimo uz pomoć svekrve naravno, još uvijek učim. Gušt je izać u svoj vrt, ubrat malo petrisimula, začinskog bilja i napravit sebi ručak. Moram priznat da otkad sam se vratila iz Amerike, nisam kupila jaja iz dućana'', govori Petra.

Odmarati se u velikom zelenom dvorištu uz pjev ptica, dok se djeca igraju pod krošnjama, vjerojatno je san svakog roditelja. Upravo zbog obitelji, poznati Imoćanin, glazbenik Ante Cash preselio se iz metropole na jug. Tako su rođenje četvrtog djeteta dočekali na novoj adresi u Zadru.

''Odličan grad, imaš tu komponentu mora, koja meni osobno nije game changer, ali je i lipo i taj mentalitet, paše u sve to skupa. Uglavnom jedan puno mirniji grad od Zagreba na koji smo bili navikli prije, tako da evo, zadovoljni smo'', priča Ante.

Baš kao i Dušan Bućan, koji je sreću pronašao u mjestašcu nadomak Zagreba. Obnovio je staru kuću s rančem, gdje slobodno vrijeme provodi sa svojom suprugom i kćerkicom. Ljubav prema prirodi i životinjama nadaju se prenijeti i na svoje dijete.

''Razlog zašto čovjek danas ima konja je ljubav. Meni srce kad ih ja vidim da mi dotrče sad na livade kad ih pozovem, to je nešto neprocjenjivo'', priča Dušan.

''Nema mobitela, nema televizora, ništa od toga. Usred šume, druži se sa psima, životinjama i tako želimo i da ostane'', dodala je Dušanova supruga Sara.

U idilu života na selu zaljubio se glazbenik Hrvoje Rupčić. Sa suprugom Ivanom i sinom Petrom živi na brijegu nadomak Zagreba i obrađuje vrt. Oduvijek je, kaže, volio raditi vlastitim rukama, pa je bijeg od grada bio savršena odluka.

''Mir, tišina, miris zemlje, ptice. Ujutro se probudim, pijem kavu... Imamo svoje jabuke, šljive, plastenik sa hranom, meni je to san snova'', govore Ivana i Hrvoje.

Čak i oni koji grad još uvijek nisu zamijenili manjom sredinom, svaku rupu u natrpanim rasporedima koriste za bijeg u prirodu.

''Ja sam sebi napravila, doslovno sebi napravila, jednu malu drvenu kućicu u Lici. Ja to volim reći u sred ničega, koja je udaljena sat i pol od Zagreba i svaki svoj slobodni trenutak u biti odlazim tamo i zapravo uživam u tišini. I to je nešto što me puni'', otkrila nam je Barbara Vicković.

Činjenica je da život u gradu i život na selu imaju brojne prednosti. Ipak, na nama je da izaberemo ono što nas više ispunjava i što u konačnici našoj obitelji donosi veću radost!

