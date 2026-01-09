Sjećate se naše Snježne princeze? Ovih dana ima posebno velik razlog za osmijeh

Naša nekadašnja skijašica Ana Jelušić oglasila se na Instagramu kako bi objavila video povodom rođendana kćeri Nine.

U zlatno doba hrvatskog skijanja, Ana Jelušić bila je jedno od najvažnijih imena nove generacije. Bez velikog medijskog spektakla, ali s rezultatima koji su je svrstali u svjetski vrh, izgradila je karijeru kojoj je na kraj stao problem sa zdravljem Bez obzira na to, mnogi se danas često sjete Riječanke, koja je nedavno proslavila 39. rođendan.

Jelušić, koja je karijeru zaključila 2012., javila se na Instagramu emotivnom objavom koju je posvetila kćeri Nini povodom njezinog sedmog rođendana.

"Prije sedam godina imala sam dijete", napisala je Ana uz snimke Nine koja je tada imala nekoliko mjeseci i danas, kao vesele sedmogodišnjakinje koja voli plesati. U opis videa dodala je "Prihvaćam vino umjesto rođendanskih poklona za sljedećih 10+ godina!"

Skijanjem se počela baviti vrlo rano i brzo se specijalizirala za slalom, tehnički najzahtjevniju disciplinu alpskog skijanja. Već u juniorskoj konkurenciji isticala se preciznošću, agresivnom vožnjom i mentalnom čvrstoćom, što joj je omogućilo brz ulazak u seniorski Svjetski kup.

U društvo velikana ušla je 2001. godine, netom prije 15. rođendana, u Söldenu, nastupivši u veleslalomu. Samo nekoliko mjeseci kasnije, s jedva navršenih 15 godina, bila je najmlađa natjecateljica na Zimskim olimpijskim igrama u Salt Lake Cityju.

Tijekom svoje karijere, ostvarila je ukupno sedamnaest Top 10 rezultata, od čega su bila dva podija. Jedan od njih ostvarila je na Sljemenu, gdje je 2007. bila druga, tik iza Marlies Schild. Samo mjesec dana kasnije bila je blizu medalje na Svjetskom skijaškom prvenstvu, gdje joj je do bronce nedostajalo 34 stotinke sekundi.

Zbog problema s astmom propustila je veliki dio svoje posljednje sezone, nakon čega je u travnju 2012. objesila skije, povukavši se iz javnosti. Po završetku karijere pridružila se Međunarodnom olimpijskom odboru (MOO) kao voditeljica odnosa sa sportašima. Budući da su joj u središtu interesa event menadžment, komunikacije i mediji, radila je i kao voditeljica komunikacija za Hrvatski skijaški savez.

Završila je marketing, a zahvaljujući čestim poslovnim putovanjima upoznala je Kanađanina Travisa Blacka, za kojeg se udala 2016. na Trsatskoj gradini. Osim Nine, Jelušić i Black imaju i sina Vitu. Živi na relaciji Hrvatska-Švicarska, a danas radi za svoju konzultantsku agenciju Black Peak, koja blisko surađuje sa sportskim organizacijama i brendovima na raznim projektima.

