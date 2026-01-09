Kako izgleda sin zvijezde Seksa i grada? Iznenadio je rijetkom pojavom na crvenom tepihu!

Sin Sarah Jessice Parker i Matthewa Brodericka, James Wilkie, zablistao je na crvenom tepihu i iznenadio javnost svojim zrelim, šarmantnim izgledom.

Sarah Jessica Parker i njezin suprug Matthew Broderick iznenadili su prisutne na crvenom tepihu događanja Golden Eve pojavivši se u društvu svog sina Jamesa Wilkieja Brodericka, kojeg rijetko viđamo u javnosti.

I dok su slavni roditelji već godinama pod svjetlima reflektora, njihov 21-godišnji sin pažljivo bira kad će se pojaviti pred kamerama, a sada je zablistao punim sjajem.

James, odjeven u elegantno crno odijelo s leptir mašnom, pokazao je zavidan stil i samopouzdanje, zbog čega su društvene mreže ubrzo preplavili komentari da "više ne izgleda kao dijete", te da je "pravi šarmantni mladić". Mnogi su primijetili kako ima karizmu oba roditelja.

Sarah Jessica, poznata po svom modnom izričaju, i ovoga je puta briljirala u glamuroznoj haljini s metalik detaljima, dok je Matthew ostao vjeran klasičnoj kombinaciji. Ipak, sve su oči bile uprte u njihovog sina koji se na ovom glamuroznom događaju snašao kao da je godinama dio Hollywooda.

Sarah Jessica Parker - 22 Foto: Profimedia

Sarah Jessica Parker kao Carrie Bradshaw - 1 Foto: Profimedia

James je inače najstarije od troje djece slavnog para, a poznato je da roditelji jako paze na privatnost svoje obitelji. Sada, kada je odrastao, čini se da je spreman sam zakoračiti pod reflektore, bilo u modi, glumi, ili nekom trećem smjeru.

Hoće li krenuti stopama roditelja, ostaje za vidjeti, ali jedno je sigurno – javnost ga neće zaboraviti tako brzo.

OVDJE pogledajte kako izgledanju kćeri slavnog para.

