George Clooney otkrio kako je moguće da se još nikad nije posvađao sa suprugom Amal

Slavni glumac George Clooney kaže da se u 11 godina braka s Amal nikada nisu posvađali. Ključ je, tvrdi, u zrelosti, miru i poštovanju.

George Clooney i njegova supruga Amal Clooney u braku su 11 godina i tvrde da se nikada nisu posvađali.

Zvuči nevjerojatno, ali glumac je otkrio zašto je njihov odnos toliko miran i stabilan.

U razgovoru za Los Angeles Times, Clooney je odgovorio na skeptično pitanje novinara koji mu je priznao: "Kao netko tko je u braku skoro 30 godina, to mi je teško povjerovati."

Clooney mu je odmah uzvratio pitanjem:

"Koliko si imao godina kad si se oženio?"

Kad je novinar rekao da je imao 32, Clooney je dodao:

"Razlika je velika. Ja sam imao 52. Postoji razlog zašto su cijene osiguranja najviše kad imaš između 16 i 25 godina. To je zbog agresije.

Glumac je priznao da se nije namjeravao više ženiti ni imati djecu, ali mu se život promijenio kad je upoznao Amal.

"Sve se promijenilo. Zaljubio sam se u osobu koja je sve to promijenila. Sada sam sigurniji u sebe, manje mi je stalo do 'pobjeda' u raspravama. Kad si mlad, moraš biti u pravu. Sada? Što ću ja, sa 64 godine, uopće raspravljati?"

Clooney je podijelio i trenutak kada je odlučio poslušati Amal i odreći se vožnje motora nakon strašne nesreće.

"Vozio sam 120 km/h kad sam pao. Glava mi je razbila tuđe vjetrobransko staklo, letio sam zrakom. Preživio sam kao čudom. Kad mi je Amal rekla 'mislim da smo gotovi s motorima', samo sam rekao: 'U redu. Pošteno.' I dalje mi nedostaje, ali ne žalim."

U zamjenu je i on nju nagovorio da ostavi cigarete.

"Nema dana da joj ne nedostaje cigareta, siguran sam, ali jako sam sretan što je prestala."

Na pitanje zašto uopće ne ulazi u konflikte sa suprugom, Clooney jednostavno kaže:

"Ni ona ni ja nećemo pobijediti u svađi. Pa zašto uopće počinjati?"

U zaključku, George je rekao ono što mnogi misle, ali rijetki žive.

"Upoznao sam nevjerojatnu ženu koja je lijepa, pametna i bori se za važne stvari. I još me voli. Kako da se na to žalim?", priznao je.

OVDJE saznajte koje je to strogo pravilo u domu Clooneyevih koje je uvela Amal, a kojeg se svi moraju pridržavati.

