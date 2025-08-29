Kemija koja ne blijedi! George Clooney ovim je potezima pokazao koliki je džentlmen

George Clooney zasjao je na crvenom tepihu filmskog festivala u Veneciji, gdje je promovirao svoj novi film 'Jay Kelly'. Pridružila mu se, naravno, njegova ljepša polovica.

George i Amal Clooney još jednom su pokazali zašto ih mnogi nazivaju najglamuroznijim parom Hollywooda. Na crvenom tepihu 82. Venecijanskog filmskog festivala pojavili su se u zapanjujućim izdanjima, plijenivši pažnju okupljenih fotografa, novinara i obožavatelja.

Amal je zablistala u raskošnoj ljubičastoj haljini visokim prorezom koji je otkrivao njezine vitke noge, dok je George ostao vjeran svom klasičnom stilu – u besprijekornom crnom odijelu.

Par je izmjenjivao nježne poglede, smiješak i dodire, pokazujući kako ljubav između njih i dalje gori istim žarom.

Vječiti šarmer uživa sa svojom 17 godina mlađom suprugom upravo na mjestu gdje su se i vjenčali – u prelijepoj Veneciji, koja je za njih očito i dalje posebno romantična kulisa.

Njihova pojava izazvala je pravi mali spektakl – gotovo da nije bilo kamere koja ih nije pratila u stopu. I dok su modni kritičari već proglasili Amal jednom od najbolje odjevenih dama večeri, publika je bila oduševljena kemijom između supružnika.

Njihovu ljubavnu priču pročitajte OVDJE.

