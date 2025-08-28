To je ona?! Proslavila se u kultnoj komediji prije 30 godina, njeni novi prizori sad su sve iznenadili

Alicia Silverstone neprepoznatljiva je na novim fotografijama iz Venecije.

Holivudska glumica Alicia Silverstone, najpoznatija po ulozi Cher u kultnom filmu ''Djevojke iz Beverly Hillsa'' iz 1995., pojavila se na crvenom tepihu Venecijanskog filmskog festivala i izazvala veliku pozornost.

Zvijezda devedesetih odabrala je elegantnu bijelu haljinu dugih rukava s visokim ovratnikom i lepršavim krojem, koju je upotpunila diskretnim nakitom i prirodnim make-upom. Iako se odlučila za minimalističku kombinaciju, njezino pojavljivanje nije prošlo nezapaženo.

Alicia Silverstone - 4 Foto: Profimedia

Alicia Silverstone - 7 Foto: Profimedia

Mnogi obožavatelji na prvu je jedva prepoznaju, a tek kad se osmjehnula bilo je lakše povezati ju s danima slave.

Alicia Silverstone - 6 Foto: Profimedia

Alicia Silverstone - 3 Foto: Profimedia

Alicia Silverstone - 5 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko je ovo? Djed joj je bio ikona prošlog stoljeća, sličnost je nevjerojatna

Alicia Silverstone žarila je i palila 90-ih u brojnim filmskim ulogama. Na vrhuncu karijere odlučila se povući iz filmske industrije, a danas bi je rijetko tko prepoznao na prvu. U ležernom izdanju fotografi su je uhvatili u Zapadnom Hollywoodu. Modna izdanja u kojima smo ju gledali kao Cher u kultnom filmu, zamijenila je trenirkama.

Alicia Silverstone - 11 Foto: Profimedia

Alicia Silverstone - 15 Foto: Profimedia

Alicia Silverstone - 14 Foto: Profimedia

Jeste li gledali ''Djevojke s Beverly Hillsa''? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Za napuštanje svoje karijere imala je više razloga, a jedan od njih bio je njezin sin Bear, kojeg je dobila 2011. godine s Christopherom Jareckijem.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova pala u zagrljaj supruga, kojeg rijetko pokazuje: ''Dječače moj plavi''

''Znala sam da želim biti majka otkad sam imala dvije godine, suđeno mi je da budem mama'', rekla je jednom prilikom, piše People.

Odluci da se povuče iz Hollywooda navodno je doprinijelo i to što su ju počeli nazivati izrugivati nakon što je dobila nekoliko kilograma viška.

Alicia Silverstone - 12 Foto: Profimedia

Alicia Silverstone - 7 Foto: Profimedia

"Zvali su me debelom djevojkom, no to me nije potaknulo da idem na dijetu i dokažem se, već sam reagirala potpuno suprotno. Nisam htjela biti slavna", rekla je jednom prilikom.

Danas ju možemo vidjeti u manjim ulogama, ali se Alicia se odlučila posvetiti drugoj vrsti umjetnosti - pisanju. Njezina knjiga ''The Kind Diet'' postala je bestseler i potiče etičku prehranu koja je dobra za ljude i planetu.

Alicia Silverstone Foto: Profimedia

Alicia Silverstone - 5 Foto: Profimedia

Alicia Silverstone - 10 Foto: Profimedia

Alicia Silverstone - 1 Foto: Profimedia

Galerija 22 22 22 22 22

Alicia Silverstone - 2 Foto: Profimedia

Više o njezinoj životnoj priči pročitajte OVDJE.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Prepoznajete ga? Legendarni nogometaš neprepoznatljiv na novim fotkama pokraj supruge manekenke

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Švicarski bankar na prestižni festival poveo djevojku koja je zaboravila grudnjak

Pogledaji ovo Nekad i sad Nikad mršavije izdanje pjevačice palo u drugi plan kada se pojavila s ovim dekolteom!