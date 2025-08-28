Znate li tko je ovo? Djed joj je bio ikona prošlog stoljeća, sličnost je nevjerojatna

Riley Keough zablistala je na na venecijanskom filmskom festivalu, a iznenadit ćete se kad saznate čija je unuka.

Glumačka ikona i modna zvijezda Riley Keough, unuka neupitnog kralja rock’n’rolla, Elvisa Presleyja, zablistala je ovoga ljeta na crvenom tepihu u Veneciji.

Fotografi su je uhvatili dok je pozirala na jednom crvenom tepihu te pri ulasku u vodeni taksi, a brojni će odmah primijetiti kako jako sliči svome slavnom djedu.

Riley, rođena 29. svibnja 1989. u Santa Monici, Kalifornija, kći je pjevačice i glumice Lise Marie Presley te glazbenika Dannyja Keougha. Kao najstarija unuka Elvisa i Priscille Presley, odrasla je u sjeni slavne obitelji, ali je precizno postavila jasne profesionalne granice.

Kao tinejdžerica započela je karijeru u svijetu visoke mode, hodajući pistama za Dolce & Gabbanu te Dior, čak se našla i na naslovnici časopisa Vogue uz majku i baku.

Riley je debitirala u filmu ''The Runaways'' (2010.), zatim se pojavila u ''The Good Doctor, Jack & Diane'' i hitu ''Magic Mike'' (2012.). Prvi veliki proboj dogodio se s ulogom u ''Mad Max: Fury Road'' (2015.), gdje je ostvarila zapažen nastup.

Veliki globalni uspjeh doživjela je s naslovnom ulogom u drami ''Daisy Jones & the Six'' (2023.), u kojoj ne samo da glumi već i pjeva – za ulogu se intenzivno pripremala uz pjevačku obuku, a serija je osvojila čak devet nominacija za Emmy.

Riley je suosnivačica produkcijske kuće Felix Culpa te se okušala i u režiji.

Osobni život Riley Keough obilježen je tragičnim spletom događaja. Njezina mama, Lisa Marie Presley, preminula je 2023., a Riley je nastojala dovršiti njezin memoar ''From Here to the Great Unknown'', koji je objavljen jeseni 2024. U medijima je otvoreno govorila o obiteljskim tragedijama – ovisnostima, gubitku brata Benjamina, te pokojoj mračnoj epizodi obiteljske povijesti pune boli, ali i nade.

Udala se 2015. za kaskadera Bena Smith-Petersena, s kojim ima kćer Tupe­lo Storm (2022.), rođenu putem surogat-majčinstva. Zanimljivo je da ime simbolizira Elvisov rodni grad Tupelo i pokojnog brata.

Nakon smrti majke, Riley je postala glavna skrbnica nasljeđa Elvisa, upravlja i Gracelandom, slavnom vilom Elvisove ostavštine.

