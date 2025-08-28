Pretraži
iza nje je težak život

Znate li tko je ovo? Djed joj je bio ikona prošlog stoljeća, sličnost je nevjerojatna

Piše J. C. , Danas @ 18:38 Celebrity komentari
Riley Keough - 3 Riley Keough - 3 Foto: Profimedia

Riley Keough zablistala je na na venecijanskom filmskom festivalu, a iznenadit ćete se kad saznate čija je unuka.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Kviz o bendu Plavi orkestar
kviz za sve fanove
Znate li uistinu sve o Plavom orkestru?
Šima Jovanovac o ljubavi koja traje više od pola desetljeća: "Uvijek treba romantike..."
''kad tražimo previše...''
Šima Jovanovac otkrio tajnu svog braka dugog 53 godine: ''Uvijek treba romantike...''
Žiri MasterChefa pozirao s boljim polovicama, evo kako izgledaju
posebne kao i oni!
Evo kako izgledaju bolje polovice žirija MasterChefa! Pozirali su svi zajedno
Unuka Elvisa Presleyja Riley Keough na venecijanskom filmskom festivalu
iza nje je težak život
Znate li tko je ovo? Djed joj je bio ikona prošlog stoljeća, sličnost je nevjerojatna
Upoznajte Hanu Grizelj: Danas nosi revije najvećih modnih kuća na svijetu
uz rame irini shayk
Upoznajte mladu Solinjanku koja je od splitskih Bačvica dospjela do svjetskih modnih pista!
Anna Kournikova i Enrique Iglesias navodno čekaju četvrto dijete
privatnost vješto kriju
Bivša tenisačica u 45. godini čeka četvrto dijete sa zavodnikom za kojim uzdiše cijeli svijet?
George i Amal Clooney s obiteljskim prijateljima uživaju u Italiji
skrivaju ih od medija
George i Amal Clooney prvi put pokazali svoje tajanstvene blizance!
Supruga Brucea Willisa donijela tešku odluku
''Teško razdoblje''
Supruga Brucea Willisa donijela najtežu odluku dosad: ''On bi htio da djeca...''
Preminula je španjolska glumica Verónica Echegui
prerani odlazak
Preminula 42-godišnja glumica čiji je talent bio daleko poznat
Veza Jerryja Seinfelda i Shoshanne Lonstein
malo je poznato
Priča o ljubavi nad kojom se Amerika zgražala: On je imao 39, a ona tek završila srednju školu
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Europa se priprema za rat: Satelitske snimke otkrile 2 milijuna kvadrata novih postrojenja
promjene na 150 lokacija
Europa se priprema za rat: Satelitske snimke otkrile velike promjene u hrvatskom susjedstvu
Vozač električnog romobila preminuo u bolnici nakon prometne nesreće
UŽAS NA RASKRIŽJU
Vozač električnog romobila nastradao u prometnoj nesreći: Preminuo je u bolnici
Najsretniji dan završio tragično: Šogorica upucala mladoženju na vjenčanju
užas u Turskoj
Najsretniji dan završio tragično: Šogorica upucala mladoženju na vjenčanju, iza svega stoji stari običaj
show
Anna Kournikova i Enrique Iglesias navodno čekaju četvrto dijete
privatnost vješto kriju
Bivša tenisačica u 45. godini čeka četvrto dijete sa zavodnikom za kojim uzdiše cijeli svijet?
Supruga Brucea Willisa donijela tešku odluku
''Teško razdoblje''
Supruga Brucea Willisa donijela najtežu odluku dosad: ''On bi htio da djeca...''
George i Amal Clooney s obiteljskim prijateljima uživaju u Italiji
skrivaju ih od medija
George i Amal Clooney prvi put pokazali svoje tajanstvene blizance!
zdravlje
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Ovisi o ovome
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Ljetna iscrpljenost: Što kada tijelo traži više od obične vode?
Oglas
Ljetna iscrpljenost: Što kada tijelo traži više od obične vode?
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
Vrijeme je itekako važno
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
zabava
Dalmatinac je svojim natpisom u vrtu postao internetski hit! Pogledajte što je napisao
Urnebesno
Dalmatinac je svojim natpisom u vrtu postao internetski hit! Pogledajte što je napisao
"Netko će danas dobiti otkaz": Napravio kobnu pogrešku u skladištu, pogledajte rezultate
Jao…
"Netko će danas dobiti otkaz": Napravio kobnu pogrešku u skladištu, pogledajte rezultate
Scena iz bolnice u Bosni i Hercegovini nasmijala cijelu regiju! Pogledajte improvizaciju
Snalažljivo
Scena iz bolnice u Bosni i Hercegovini nasmijala cijelu regiju! Pogledajte improvizaciju
tech
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
We're goin' up, up, up…
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
Skriveno srce Jupitera krije tajnu koju astronomi nisu očekivali
I dalje učimo u vlastitom dvorištu
Skriveno srce Jupitera krije tajnu koju astronomi nisu očekivali
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
sport
Hitan sastanak u Fenerbahčeu: Najprije nazvali Mourinha pa Livakoviću priopćili odluku
glavna tema u turskoj
Hitan sastanak u Fenerbahčeu: Najprije nazvali Mourinha pa Livakoviću priopćili odluku
Transferi: Carlos Soler iz PSG-a ide u Sučićev Real Sociedad
Sve su dogovorili
Nakon što ga Dalić nije pozvao u reprezentaciju, vatreni je saznao loše vijesti i u klubu
Tragedija pogodila Dalmaciju: Poginuli mladi vatrogasac i talentirani nogometaš
Počivali u miru
Tragedija pogodila Dalmaciju: U teškoj nesreći poginuo i talentirani nogometaš
tv
Leyla: Mora mu nešto reći - pozvala ga je na kavu
LEYLA
Leyla: Mora mu nešto reći - pozvala ga je na kavu
Daleki grad: Hoće li uspjeti izustiti ono što želi?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Hoće li uspjeti izustiti ono što želi?
Leyla: Putevi su im se ponovno sreli - pripadaju jedno drugome
LEYLA
Putevi su im se ponovno sreli - pripadaju jedno drugome
putovanja
Više od začina: Čudesna mediteranska "biljka koja liječi sve"
Kadulja ili žalfija
Više od začina: Čudesna mediteranska "biljka koja liječi sve"
A trebali bismo je (često) jesti: Superhrana koju gazimo, čupamo i bacamo
Tušt ili portulak
A trebali bismo je (često) jesti: Superhrana koju gazimo, čupamo i bacamo
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Najmanja na svijetu
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
novac
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
prkosi gravitaciji
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
nije nemoguće
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
Noćna mora za privatnost: Konkurent WhatsAppu špijunira korisnike
prikuplja podatke
Noćna mora za privatnost: Konkurent WhatsAppu špijunira korisnike
lifestyle
Odabrali ste najzgodnijeg pjevača svih vremena
PLAVOOKI LJEPOTAN
Ovo je najzgodniji pjevač svih vremena po vašem odabiru
Telenovele: Kako danas izgledaju glumice iz kultnih meksičkih sapunica?
NEZABORAVNE!
Marisol, Esmeralda, Rubi... Kako danas izgledaju zvijezde kultnih telenovela?
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Ovisi o ovome
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
sve
Odabrali ste najzgodnijeg pjevača svih vremena
PLAVOOKI LJEPOTAN
Ovo je najzgodniji pjevač svih vremena po vašem odabiru
Anna Kournikova i Enrique Iglesias navodno čekaju četvrto dijete
privatnost vješto kriju
Bivša tenisačica u 45. godini čeka četvrto dijete sa zavodnikom za kojim uzdiše cijeli svijet?
Hitan sastanak u Fenerbahčeu: Najprije nazvali Mourinha pa Livakoviću priopćili odluku
glavna tema u turskoj
Hitan sastanak u Fenerbahčeu: Najprije nazvali Mourinha pa Livakoviću priopćili odluku
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene