Doznajemo kako se Halid Bešlić oporavlja i zašto je završio u bolnici: "To će sigurno potrajati..."

O zdravstvenom stanju Halida Bešlića ovih su se dana raspisali mediji u cijeloj regiji. Julija Bačić Barać razgovarala je s njegovim menadžerom te saznala kako je Halid, zašto je na bolničkom liječenju te kako se nosi s cijelom situacijom.

Poznati glazbenik Halid Bešlić prije nekoliko dana hitno je hospitaliziran, a trenutačno se nalazi u bolnici u Sarajevu. Njegovo zdravstveno stanje izazvalo je zabrinutost među obožavateljima diljem regije.

"Stanje je stabilno", potvrdio je njegov menadžer za IN magazin.

"On je gore u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja. Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići", dodao je.

Otkrio je i što je dovelo do Halidove hospitalizacije: "Dogodilo se to s jetrom. Jetra ne funkcionira baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti."

Zbog ozbiljnih problema s jetrom, Halid je morao otkazati brojne nastupe koje je imao zakazane ovih dana.

"To će sigurno potrajati neko vrijeme. Naravno da smo otkazali koncerte, da ne bude dodatnog stresa i da ljudi ne nagađaju hoće li ih biti ili neće", pojasnio je menadžer.

Ipak, jedan datum još uvijek stoji – veliki koncert u zagrebačkoj Areni, zakazan za prosinac.

"Nismo otkazali koncert u Zagrebu u 12. mjesecu."

Na pitanje hoće li do tada Halid biti dobro, menadžer kratko odgovara: "Tako je."

Unatoč svemu, Halid ostaje pozitivan.

"Pri svijesti je. Dobro se nosi sa svime. To je Halid, takav je čovjek – što god da je, tako je", rekao je menadžer.

Otkrio je i da ga posebno smetaju neprimjereni medijski upiti.

"Svi zovu i pitaju je li Halid umro, da bi imali prvi vijest. Ljudi su takvi kakvi jesu... Ne znam kako se svijet toliko iskvario", zaključio je.

Halid se i ranije borio sa zdravstvenim problemima – ugrađena su mu dva stenta, a godinama živi s dijabetesom. No, poznavajući ga, vjerujemo da će i ovaj put izaći kao pobjednik.

Želimo mu brz oporavak i da ga uskoro ponovno gledamo – i u IN magazinu i na pozornici!

