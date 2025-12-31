Klapa Kampanel o poslasticama koje spremaju za proslavu 30. godišnjice karijere!

Dolazeći iz srca Dalmacije, klapa Kampanel već godinama predstavlja bogatu tradiciju klapske pjesme, dajući joj novo ruho. Što ih pokreće i kakvi su im planovi za budućnost, podijelili su s Lanom Zaninović.

1996. godine skupina primoštenskih studenata u Zagrebu osnovala je klapu Kampanel. Za njih je to tada bio odmor od učenja, ali i povod za druženje. Kampanel je i danas aktivna klapa, a nedavno je, možda i iznenađujuće, nastupila na Šokačkom Adventu u okolici Zagreba.

"Na Šokačkom Adventu klapa privuče pozornost", rekao je Ante Antić.

Klapa Kampanel

"Kad ste rekli Šokci, mi imamo jednog svog Šokca u klapi, znači Slavonac među Dalmatincima", dodao je Nikša Antica.



Iako je riječ o klapi, bez straha posežu za instrumentima. Tako spajaju glazbene pravce i stilove iz naizgled nepovezivih kategorija.



"Vokalno instrumentalno s perkusijama, tako da na neki način klapa Kampanel (sebe uvijek) predstavlja (na neki način gdje smo mi napravili) nekakav pomak klapske pjesme prema popu i obrađivanje različitih glazbenih stilova tako da zvuče klapski", smatra Ante.

Sami za sebe kažu da pjevaju stalno i posvuda, od tuš kabina do velikih koncerata. No, što je ono što ih najviše motivira u radu?



"Kad vas dočeka nekakva razgaljena publika ili kad je neka dobra atmosfera, onda te to na pozornici još više digne. Kad su takve reakcije da se ti na bini smrzneš, znači da si napravio dobru stvar, onda se za vrijeme koncerta samo ježiš i uživaš u tome", dodao je Ante.



Poznaju se desetljećima, ali iako se odlično slažu, različiti karakteri i stavovi ipak katkad dovedu do nesuglasica.



"Kritičan je uvijek treći dan, kad su za redom 3 – 4 nastupa, koncerta. Onda počnemo jedan drugome lagano ići na živce, ali nije ni u obitelji drugačije", rekao je Ante.

Ovi Dalmatinci, s adresama na kontinentu, otkrivaju nam - odlaze li za praznike natrag na jug.



"U Dalmaciju se u ovo vrime malo teže ide, s obzirom na to da dolje se grije samo jedna soba u kući. Ostale sobe su hladne i onda... (smiju se) čekamo lito za poć u Dalmaciju", dodao je Ante, a Nikša se nadovezao:

"Već smo se malo odvikli od toga, onda nam je više ovaj ljetni đir."

Klapa Kampanel

S obzirom na brojne nastupe tijekom cijele godine, ne čudi što i za staru godinu klapa Kampanel ima zanimljiv angažman.



"Imamo za Silvestrovo koncert u Jesenicama, koji počinje u 8 sati navečer. Znači, dobra fešta, dobra atmosfera, dobro zabavimo publiku, koja onda kasnije ide na proslavu Nove godine. Mi ćemo onda vjerojatno negdje po putu proslaviti, jer ne znam hoćemo li stići do Zagreba, ali možda negdje u Novom mjestu ili negdje stanemo, pa proslavimo. Na granici", poručio je Ante.



2025. je na samom izmaku, no ovoj je klapi protekla godina poslužila kao veličanstvena uvertira u 2026., kad ih očekuju novi, uzbudljivi izazovi.



"Mi smo ovu rezimirali godinu kao pripremu za naših 30 godina postojanja klape Kampanel. Mi se spremamo, mi smo kao zapete puške – pripremamo nove pjesme i radimo nove materijale, tako da ideja je i da se završi album i da se napravi nekakvi zanimljivi koncerti, koji bi trebali obilježiti tu našu veliku obljetnicu – 30 godina, koja ide s 2026", poručio je Ante.

"Draga nam je bila 25., ali se jako veselimo 2026.", zaključio je Nikša.

