Zvijezda naše serije osvrnula se na godinu na izmaku: ''Bila si najbolja i najgora dosad''

Katarina Baban na društvenim je mrežama podiijelila iskreni osvrt o godini koja je na izmaku.

Glumica i zvijezda serije ''U dobru i zlu'' Nove TV, Katarina Baban, na zadnji dan 2025. osvrnula se na godinu na izmau.

Glumica je na društvenim mrežama podijelila iskrenu i snažnu poruku u kojoj nije skrivala ni težinu trenutaka, ali ni snagu koju je iz njih izvukla.

''Draga 2025., bila si najgora i najbolja dosad. Hvala na svim ogromnim lekcijama, suzama, smijehu, brizi, strahu, novoj snazi i novim početcima. Puno predivnih ljudi se iskristaliziralo u gadnom periodu i to neću nikad zaboraviti'', napisiala je na Instagramu.

''Gazila si me dok sam bila na podu, ali sam se svaki put podigla na sve četiri, ako se već nisam znala dočekati. No kao vječni optimista, još jednom sam si dokazala da znam napravit od go*neta izvrsnu pitu! Živjela ti meni'', dodala je.

