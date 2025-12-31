Endrina nakon pobjede u MasterChefu o trenutku koji je sve promijenio: ''Nikad to nisam osjetila''

Hrvatska ima novog MasterChefa, odnosno novu MasterCheficu. U napetom kulinarskom dvoboju pobjedu je odnijela Endrina Muqaj. A svoje su dojmove ona i drugoplasirani Otto podijelili s našom Dijanom Kardum.

MasterChef 2025. dobio je svoju pobjednicu. Titulu najbolje odnijela je Endrina Muqaj, ostavivši iza sebe snažnu konkurenciju i emotivno finale.

"Osjećaj je stvarno predivan. Onako stvarno treba vremena da se slegnu dojmovi i jednostavno se spoji vaše ime i MasterChef pobjednik - to je stvarno nerealno."

San koji se kuhao godinama, kulminirao je trenutkom proglašenja – trenutkom koji, kaže Endrina, još uvijek djeluje nestvarno.

"Nekako sanjaš o tome nadaš se tome. Svaki put kad kuhaš trudiš se da budeš što bliže tom cilju i onda kad čuješ svoje ime Endrina je pobjednica MasterChefa 2025. nekako ono lebdiš, nerealno je, nikad nisam osjetila takav osjećaj."

Endrina Muqaj Foto: In Magazin

Ljubav prema kuhanju kod Endrine nije došla preko noći. Rodila se spontano, još u tinejdžerskim danima, u kuhinji obiteljskog doma.

"Mislim da je uvijek bila tu u meni samo je bilo pitanje vremena kad će ona izaći van. I nekako kao dijete malo, mislim nije dijete, kao teenager kad ostaješ doma sam dođeš ranije iz škole nego tvoji roditelji onako si misliš - čovječe neću ja sad čekat mamu koja cijeli dan radi, da sad još nju čekam da skuha idem ja nešto napravit. Pa su to bili stvarno počeci. Tjestenine s nekim umakom sa sirom i baš onako kriminalne sad stvari. Ali nekako se rodilo, zašto bih ja sad čekala mamu ili tatu da dođu doma da b nam napravili ručak idem ja nešto napravit."

Endrina je završila ekonomiju i radila je u korporaciji. No upravo joj je MasterChef, priznaje, potvrdio da je gastronomija njezin životni put.

"Shvatila sam ova zadnja tri mjeseca koliko ja to volim i da ta ljubav će me stvarno gurnut u svijet gastronomije."

MasterChef 2025. - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Slavlje pobjede tek slijedi – i to, naravno, uz mnogo kuhanja.

"Slavlje će sigurno biti na različite načine. Ima tu od bivših kolega s posla koji jednostavno neki su znali neki nisu znali cijelo ovo vrijeme, od obitelji, prijatelja ali nekako moj način, ja stvarno volim kuhati za druge ljude i za prijatelje i obitelj tako da će biti dosta, dosta kuhanja."

U finalu joj se suprotstavio Otto Grundman, koji iz showa odlazi uzdignute glave, zadovoljan svojim nastupom.

"Meni je bilo top, znači najbolje kuhanje koje sam napravio. Prvi put da mi je uspio desert ako gledamo cijeli show. Kad uzmemo sve u obzir sa svojim kuhanjem u finalu potpisao bih ga. Smatram da nije bilo nikakvih kardinalnih grešaka, sve kako sam zamislio tako sam i napravio tako da ne žalim apsolutno ni za jednom sekundom."

MasterChef 2025. - 2 Foto: DNEVNIK.hr

MasterChef avanturu opisuje kao emocionalni roller-coaster, ali i veliku školu fokusa i mentalne snage.

"MasterChef avantura je bila dobra. Ideš gore, malo padaš, malo se dižeš, ali moraš bit hladne glave, ne smiješ se nervirat kao skuhao si loše jelo, zaboravljaš na to i fokusiraš se na sljedeće jelo. To je bila vodilja koja me gurala."

A ono što će pamtiti s osmijehom...

"Najbolje je bilo izbacivat ljude. Najzabavniji dio. Smanjenje broja ljudi. Kao počeli smo 21, izazivači i to sve kao tri komada ali uvijek si čekao kao nije vrijeme da ispadnem moraju drugi ljudi ispast prije tebe. To je bio najbolji dio MasterChefa."

MasterChef 2025. završava, ali za Endrinu Muqaj tek počinje nova kulinarska priča – ona u kojoj se snovi, trud i ljubav prema kuhanju pretvaraju u profesionalni put.

