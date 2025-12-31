Veliko slavlje u obitelji naše kraljice diska! Zbog emotivne objave pljušte čestitke

Sandra Elkasević na društvenim je mrežama suprugu posvetila emotivnu objavu, imala je poseban povod.

Naša najtrofejnija atletičarka i kraljica diska, Sandra Elkasević, ima velik razlog za slavlje, a 2025. godina za nju i supruga Edisa Elkasevića ne može završiti ljepše.

Naime, na posljednji dan godine Sandra je s pratiteljima na Instagramu podijelila dirljivu objavu povodom proslave druge godišnjice braka.

Sandra i Edis Elkasević Foto: Instagram

''Ti i ja. Meni više ništa ne treba. Zajedno koračamo svijetom punim izazova. Drži me zauvijek, čvrsto, blizu sebe, jer baš tu sam najsigurnija. Sretna nam druga godišnjica braka, moj Elkaseviću'', napisala je Sandra uz fotografiju s vjenčanja, na kojoj ona i Edis poziraju zagrljeni.

Objava je izazvala oduševljenje pratitelja, a komentari puni čestitki i lijepih želja brzo su se počeli nizati.

''Divni naši, sretna vam godišnjica i da tako zajedno u ljubavi koračate još puno, puno godina'', ''Čestitam'', ''Sretno i zajedno, uvijek'', ''Sretno i dalje'', ''Da vam ljubav traje vječno, sretna vam godišnjica'', ''Samo budite sretni'', dio je komentara ispod emotivne objave na Instagramu.

Sandra Elkasević u Disneylandu - 7 Foto: Instagram

Sandra Elkasević - 3 Foto: Sandra Elkasević/Instagram

