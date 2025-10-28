Pitali smo našu kraljicu diska kako živi izvan sportske sezone: ''Brak je nešto najljepše što nam se moglo dogoditi''

Ona je jedna od naših najuspješnijih sportašica, a uz to što je uspješna, Sandra Elkasević emotivna je, pristupačna i otvorena osoba. Kako kraljica diska živi izvan sportske sezone te koliko uživa u bračnom životu, otkrila je Lani Zaninović za IN magazin.

Natjecateljska sezona za atletičare polako je popustila, a Sandra trenutačno živi nešto sporijim tempom.



''Uživam, lijepo mi je, malo se odmaram. Sezona prije mene je bila, neću reći teška i naporna, nego jednostavno drugačija nego sezone prije. Neki moj cilj je LA, Olimpijske igre, tako da je nekako moj fokus na 2028., a do tada uživamo i eto – posvećujemo se obitelji'', govori Sandra.

Gotovo dvije godine prošle su otkad su najbolja hrvatska atletičarka i njezin dugogodišnji izabranik Edis zapečatili svoju ljubav bračnim zavjetom.''Mogu reći da je brak nešto najljepše što nam se moglo dogoditi – jače od veze, jače od svega. Ti više nisi jedna osoba, ti si dvije osobe u jednoj, a uvijek je lakše koračati kad su četiri noge u pitanju''.

Pitate li se kako izgleda prosječan dan zlatne olimpijke, Sandra će vam i to rado otkriti.



''Prosječan dan? Ustanem se, odradim ono što imam vezano za stan – u adaptaciji sam stana, pa je to malo povuci-potegni. Vratim se kući, skuham ručak, pojedemo, hvala Bogu – malo nas hvata fjaka, pa malo i odmorimo'', govori Sandra.



Poznata po tome da voli putovanja, što poslovna, što privatna, Sandra nam otkriva koje joj je putovanje sljedeće u planu, ali i koja su je dosad najviše impresionirala.



''Putovanja? Dok mi se ne postave pločice, mi ne idemo nigdje (smijeh). Jako volim putovati, volimo i Enis i ja otkrivati cijeli svijet i Hrvatsku naravno. London mi je najljepši grad u kojem sam ikad bila. Znam da je smog i da je uvijek siv, ali nekako volim taj Harry Potter style i queen Elisabeth. Bila sam na bračnom putovanju na Bora Bori i to je stvarno raj na zemlji. To je neko putovanje di ti putuješ 32 sata i nakon 32 sata di god da dođeš bilo bi ti najljepše, ali stvarno je tamo bilo predivno''.

Kraljica bacanja diska, izvan atletskih arena, voli pokazati profinjenost svojeg modnog izričaja.



''Uvijek se volim kao prvo prilagoditi eventu, kao drugo volim svoje tijelo, bilo veliko, bilo malo. Evo, sad sam van sezone, pa sam nešto nekih 10-tak kila mršavija, nego što sam to u sezoni, naravno jer to odlazi na mišiće. Ali, jednostavno volim sebe kao ženu i veliku i malu. Volite sebe – jedno je tijelo, to je vaš hram, cijenite ga, volite ga i onda ćete biti najljepša verzija sebe''.



Nakon brojnih vrhunskih uspjeha, koje je ova sportska diva ostvarila, motivacije i želje za daljnjim rezultatima joj ne nedostaje.

''Ja sam sportašica i mogu ja imati sto titula, ja jednostavno želim bacati disk najbolje na svijetu i želim dati sve od sebe i to ću se uvijek truditi dok god to budem mogla i dokle god budem bila zdrava i dok god moje zdravlje neće utjecati na moj rezultat, ja ću biti na terenu. Ja se ne dam i želim dati sve od sebe i na najljepši način predstavljati republiku Hrvatsku. Jer, ponosna sam Hrvatica i jednostavno biti počašćen da daješ u sportu nešto da našu Hrvatsku dižeš na tako visoki tron – za mene trenutno nema veće nagrade''.

Njezina poruka mladim atletičarima, koji još trebaju izboriti svoj put prema velikim natjecanjima i uspjesima je jasna.



''Pa ne samo mladim atletičarima, svim sportašima i svim mladim ljudima želim reći da je život surov i da ništa nije lako, ali da nikad ne odustaju od svojih snova i da iz takozvane, kako oni vole reći – male Hrvatske možeš biti jako velik, al da je najvažnije da si ti sretan i ti ispunjen i da ti vjeruješ u to što radiš, a onda su čuda moguća'', govori Sandra.

Inspiraciji mnogima, Sandri u budućnosti želimo ostvarenje još brojnih čuda i uspjeha, kojima će nas nastaviti oduševljavati.

