Kakva podrška! Naš Slavonac prije rasprodanog koncerta u Beogradu pozirao s Prijom

Mladi glazbenik iz Vinkovaca niže uspjehe jedan za drugim i nezaustavljivo gradi karijeru.

Jakov Jozinović, mladi glazbenik iz Vinkovaca i viralna senzacija s TikToka, večeras nastupa u dvorani MTS u Beogradu, a upravo iz Srbije javio se svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

U dvorani je pozirao nasmijan ispred pozornice, a zatim je snimio veliku dvoranu.

"Je l' moguće da sam ja ovo prodao?!?!", napisao je naš Slavonac.

No, to nije sve. Prije koncerta, na Instagramu je Aleksandra Prijović podijelila njihovu zajedničku fotografiju te dodala emotikon srca. Jakov ju je odmah podijelio na svom profilu, što su mnogi protumačili kao znak podrške među kolegama.

Inače, Maja Šuput je prije četiri godine predvidjela da će za ovim Slavoncem vrištati curice i bila je u pravu! Detalje pročitajte OVDJE.

OVDJE poslušajte obrade domaćih hitova mladog Slavonca koje su preplavile TikTok.

Nedavno je i najavljeni koncert u Zagrebu rasprodao u par minuta. Više o tome pisali smo OVDJE.

