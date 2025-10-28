Rukom je morala pridržavati oskudnu haljinu da ne pokaže više od planiranog

Lila Moss u odvažnom izdanju privukla je sve poglede u noćnom izlasku, na putu je da doživi veliku slavu kao majka.

Lila Moss, kći slavne manekenke Kate Moss, ponovno je dokazala da modni stil ima u genima.

Mlada britanska manekenka snimljena je tijekom večernjeg izlaska u Los Angelesu, gdje je svojim provokativnim i trendi izdanjem plijenila svu pažnju fotografa i prolaznika.

Lila Moss - 2 Foto: Profimedia

Lila Moss - 3 Foto: Profimedia

Za tu prigodu Lila je odabrala mini haljinu od crne satenske tkanine s dubokim dekolteom koji seže gotovo do struka, što je dodatno naglasilo njezinu mladenačku figuru i samouvjeren stav. Outfit je upotpunila visokim crnim čizmama s potpeticom i torbicom sa zebrastim uzorkom, koja je savršeno razbila tamni ton kombinacije.

Lila Moss - 1 Foto: Profimedia

Lila je u izlasku bila u društvu prijateljica, a njezino pojavljivanje odmah je izazvalo pozornost paparazza.

Iako tek gradi vlastiti modni identitet, jasno je da Lila Moss ide stopama svoje slavne majke.

Lila Moss - 4 Foto: Profimedia

Lila Moss s prijateljicama Foto: Profimedia

Lila Moss Foto: Profimedia

Lila je Kateina kći jedinica, a dobila ju je s izdavačem Jeffersonom Hackom. Njih dvoje bili su u vezi od 2001. do 2004. godine, a nakon prekida ostali su u dobrim odnosima.

Kate Moss Foto: Profimedia

Dok Lila plijeni pozornost izgledom, Kate pak zabrinjava javnost svojim zdravstvenim stanjem. Više pročitajte OVDJE.

Kate Moss - 4 Foto: Profimedia

Kate Moss Foto: Profimedia

