Sandra Bagarić i suprug Darko Domitrović ukrali show na premijeri u Zagrebu

Sandra Bagarić i suprug Darko Domitrović privukli pozornost na premijeri filma ''Samoća''.

Poznata operna diva i glumica Sandra Bagarić pojavila se u društvu supruga, pijanista Darka Domitrovića, na premijeri dugometražnog igranog filma ''Samoća''.

Par je, kao i uvijek, privukao pozornost prisutnih svojim skladom i elegancijom.

Sandra Bagarić - 1 Foto: Darko Tomas / CROPIX

Sandra je za tu prigodu odabrala profinjenu kombinaciju koja je savršeno istaknula njezinu karizmu i osmijeh po kojem je prepoznatljiva, dok je Darko biranim klasičnim stilom pokazao kako prava elegancija nikada ne izlazi iz mode.

Sandra Bagarić - 3 Foto: Darko Tomas / CROPIX

Za fotografe su pozirali na crvenom tepihu, a zajedno su napravili i jedan selfie.

Poznati na špici: Sandra Bagarić i Darko Domitrović Foto: Josip Moler/Cropix

Sandra i Darko u braku su već 28 godina, a imaju jednu od najzanimljivijih ljubavnih priča na domaćoj estradi. Više o tome pročitajte OVDJE.

Sandra Bagarić i suprug - 4 Foto: Sandra Bagarić/Instagram

Sandra Bagarić i suprug - 2 Foto: Sandra Bagarić/Instagram

U braku su dobili dvojicu sinova, a kako oni izgledaju pogledajte OVDJE.

