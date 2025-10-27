Neda Ukraden dokazala je da mladenački duh nije stvar godina: ''Sve je jedan veliki rad i posvećenost!''

Glazbena diva Neda Ukraden još jednom je pokazala da s razlogom nosi tu titulu. Spektakularnim koncertom u Areni Zagreb obilježila je više od četrdeset godina karijere, a emocije, glamur i energija oduševili su publiku. Kako Neda i nakon 4 desetljeća karijere osvaja publiku te koja je tajna njezina mladolikog izgleda, otkrio je naš Marko Štefanac za IN magazin.

''Ja sam večeras najsretnija žena na svijetu, hvala vam!'', ovim riječima Neda Ukraden je u subotu obilježila više od 40 godina karijere, a već prvim taktovima pjesme ''Nisam ti ja baš bilo tko'' publika je oduševljeno pjevala s njom uglas.

''Vrlo sam ponosna i vrlo sam sretna. Želim samo da lijepo izgledam i da dobro otpjevam. Da sve bude kako treba. Jedina misao koja mene opterećuje je da li će mikrofon raditi kad krenem da pjevati. A sve drugo je u Božjim rukama, u mom grlu i u ljudima. Ogroman broj muzičara je večeras tu. Napravili smo jednu zaista fantastičnu predstavu, jedan show program'', rekla je Neda.

Za koncert Neda je odabrala četrdeset najvećih hitova, a posebno emotivan trenutak bila je premijera nove verzije njezina vječnog hita ''Zora je'', snimljene u prestižnom studiju Abbey Road u Londonu.

''To je nešto veličanstveno. To vam se ne da prepričati u tri rečenice. Snimiti sa London Philharmonic Orchestra Royal je najveća čast i prestiž koju jedan pjevač ovih prostora može da doživi. To što sam ja doživjela da snimim Zora je svanula sa Royal Philharmonic Orchestra u najboljem studiju na svijetu je, da vam kažem, više nego uspjeh. To vam je jednostavno kruna karijere, nešto što se ne može platiti, to je priceless. I to je sigurno nešto što će za uvijek obilježiti, bar za mene, moju karijeru'', priča Neda.

Tijekom koncerta Neda je zablistala u tri raskošne modne kombinacije, a njezin izgled i energija dokaz su da mladenački duh nisu stvar godina.

''Nešto je naravno dala majka priroda, odnosno genetika, ali sve drugo, jedan veliki rad. Posvećenost, vodim računa o tome da nisam pušač, ne pijem, radim nekakve svoje vježbice, vodim računa o ishrani. Ja mogu samo da kažem da si mlad onoliko koliko vodiš računa o sebi i svom životu, svojim vanjštini. I obrnuto da si star onoliko koliko ne vodiš računa, dakle glavu gore idemo, godine su samo broj'', govori Neda.

Uvijek iskrena, Neda se i ovog puta nasmijala na spomen ljubavnog života.

Nedavno je izjavila da je ostavila zaručnika pred oltarom. Jel to točno i kako danas gleda na tu situaciju?

''I to nekoliko puta. Pa nisam ja da vam kažem, tko će sa mnom, ja sam čas tu, čas tamo, ljudi to ne mogu popamtiti, ne mogu pratiti, a ja opet ne mogu da odustanem od sebe tako da živjela sloboda'', zaključila je Neda.

Među tisućama obožavatelja istaknuo se i jedan poseban gost - vjerni obožavatelj iz Bugarske, koji Nedu već godinama prati na gotovo svaki koncert.

Posebno emotivan trenutak bio je i za kćer Jelenu, koja je svoju majku tijekom nastupa gledala s ponosom, a ni Neda nije skrivala emocije.

''Ja sam ostvarila i više nešto sam u životu mislila. Jako sam sretna, ponosna, imam divnu, divnu obitelj, imam moju kćer, dragu, zeta, unuke koji su mi došli večeras da me bodre. Jednu divnu karijeru, narod koji me voli, pogledajte tu su generacije ljudi. Šta da kažem, hvala dragom Bogu, narodu, meni, pjesmama, autorima'', zaključila je Neda.

Zagrebačkim koncertom Neda je zaokružila još jedno veliko poglavlje svoje bogate karijere.

