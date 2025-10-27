Našu vizažisticu svladale emocije zbog jedne pratiteljice: "Ovo me jako dirnulo..."

Marina Mamić podijelila je na Instagramu komentar pratiteljice iz SAD-a koji ju je dirnuo.

Naša vizažistica Marina Mamić proslavila se transformacijama u slavne osobe iz Hrvatske i svijeta, a videi u kojima nakrako postaje netko drugi dosežu i milijunske preglede.

Osim što su njezine transformacije vidjeli i poznati poput Cristiana Ronalda, Marinu na društvenim mrežama prate i obični ljudi diljem svijeta koji joj se javljaju s pohvalama za svoj rad. Tako se Marina na Instagramu pohvalila porukom koju je dobila od Serene iz SAD-a koja neko vijeme prati njezin rad.

Marina Mamić Foto: Instagram

Marina Mamić kao Cristiano Ronaldo - 1 Foto: Instagram

Marina Mamić Foto: Instagram

Marina Mamić - 6 Foto: TikTok

"Ovo me jako dirnulo, divna Serena prati me iz Amerike već godinama i napisala je da me ne prati samo zbog transformacija nego i jer imam nevjerojatno srce", napisala je Marina uz snimku zaslona komentara.

Marina Mamić Foto: Instagram

Marina Mamić kao Domagoj Duvnjak Foto: Instagram

Marina Mamić Foto: Instagram

Marina Mamić Foto: Instagram

"Dobro rečeno!! I molim te, vjeruj — ovdje u SAD-u apsolutno obožavamo Marinu! Pratim ovu prekrasnu dušu godinama. Ona je jedna od mojih najdražih osoba, ne samo zbog transformacija, nego zato što ima i nevjerojatno srce", stoji u komentaru Marinine pratiteljice i time dirnula našu vizažisticu.

U komentarima na njezine objave se znaju i one negativne, a kako im odgovara, pročitajte OVDJE.

