Iznenada preminula kći voditelja, imala je tek 19 godina

Preminula je 19-godišnja tiktokerica Emman Atienza, njena obitelj vijest je potvrdila na društvenim mrežama.

Emman Atienza, popularna TikTok zvijezda i kći poznatog filipinskog TV voditelja i meteorologa Kima Atienze, preminula je u dobi od samo 19 godina.

Vijest o njezinoj iznenadnoj smrti potvrdila je obitelj putem objave na Instagramu.

Emman Atienza - 7 Foto: Instagram

''S dubokom tugom dijelimo vijest o neočekivanoj smrti naše kćeri i sestre Emman. Unijela je mnogo radosti, smijeha i ljubavi u naše živote te u živote svih koji su je poznavali. Imala je poseban način da se ljudi osjećaju viđenima i saslušanima, a nije se bojala dijeliti vlastito iskustvo s mentalnim zdravljem. Njezina autentičnost pomogla je mnogima da se osjećaju manje usamljeno'', napisali su u objavi.

Izjavu su potpisali roditelji i brat i sestra.

Emman, pravog imena Emmanuelle Atienza, nedavno se preselila iz Filipina u Los Angeles, gdje je planirala započeti novu fazu svog života i nastaviti karijeru kao influencerica.

Na TikToku ju je pratilo milijun ljudi, a bila je poznata po svojoj iskrenosti i otvorenim objavama o temama koje su mnogi izbjegavali - od svakodnevnih izazova do pitanja mentalnog zdravlja i samoprihvaćanja.

Emman Atienza - 5 Foto: Instagram

Tko je njen otac Kim Atienza?

Kim Atienza, poznat filipinskoj javnosti kao ''Kuya Kim'', jedna je od najprepoznatljivijih medijskih ličnosti u toj zemlji. Svojim osebujnim stilom, toplinom i vedrim pristupom, spojio je svijet politike, televizije i popularne znanosti — postavši zaštitno lice vremenske prognoze i edukativnog televizijskog sadržaja.

Rođen 24. siječnja 1967. u Manili, Alejandro Ilagan Atienza sin je bivšeg gradonačelnika Manile, Lita Atienze. Nakon što je diplomirao film i audiovizualnu komunikaciju na University of the Philippines Diliman, Kim je zakoračio u politiku te gotovo desetljeće (1995.–2004.) bio gradski vijećnik Manile.

Iako je politika bila njegova početna karijera, Atienza je ubrzo otkrio svoju pravu strast — komunikaciju s publikom. Nakon neuspješnog pokušaja ulaska u višu politiku, okrenuo se televiziji i postao jedan od najomiljenijih voditelja u zemlji.

Kao dugogodišnji vremenski komentator i voditelj emisija na ABS-CBN-u, Kim je stekao nadimak ''Kuya Kim'', što na filipinskom znači stariji brat — simbol bliskosti i povjerenja s publikom. Njegov segment ''Weather-Weather Lang'' u informativnom showu TV Patrol postao je kultni, zahvaljujući njegovom jedinstvenom spoju meteorologije, trivije i edukativnog humora.

Nakon 17 godina u ABS-CBN-u, 2021. prelazi na GMA Network, gdje postaje dio večernjeg informativnog programa 24 Oras, vodeći segment ''#KuyaKimAnoNa''. Publika ga je s oduševljenjem dočekala i na novoj mreži, potvrđujući njegov status televizijske institucije.

Osim vremenske prognoze, Kim Atienza poznat je i po vođenju popularnih emisija Matanglawin i TiktoClock, koje kombiniraju edukaciju, znanost i zabavu. U svakoj emisiji uspijeva prenijeti svoju zaraznu energiju, radoznalost i strast prema učenju, čineći složene teme pristupačnima široj publici.

Kim je oženjen Feliciom Hung-Atienzom, s kojom ima troje djece — Josea III, Elianu i Emman. Poznat je i kao strastveni trkač, biciklist i promotor zdravog načina života, često dijeleći savjete o kondiciji i motivaciji na društvenim mrežama.

Iako ga mediji često nazivaju meteorologom, Atienza zapravo nije znanstvenik po struci, već karizmatični prezenter koji spaja popularnu znanost i zabavu — i to s uspjehom koji traje desetljećima.

