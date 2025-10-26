Koja vam je najbolja? Tri glamurozne kreacije Nede Ukraden i figura za divljenje u 76. godini!

Neda Ukraden oduševila je u Areni Zagreb u tri različita outfita napravljena specijalno za ovu prigodu.
Legenda domaće glazbene scene, Neda Ukraden, sinoć je u Areni Zagreb održala koncert karijere koji će se dugo pamtiti. Publiku je oduševila energijom, vokalom i besprijekornim izgledom, a tijekom večeri je promijenila čak tri raskošne kombinacije – svaka upečatljivija od prethodne.
Koncert je otvorila u crvenoj raskošnoj haljini s dramatičnim krojem, koja je izazvala oduševljenje publike. Publiku je odmah podigla na noge, dok je energijom dokazala da joj godine ne mogu ništa.
Neda Ukraden u Areni Zagreb - 2 Foto: PR
Neda Ukraden u Areni Zagreb - 4 Foto: PR
Za drugi dio koncerta, Neda je zasjala u glamuroznom kraljevsko plavom kombinezonu s efektnim rukavima i sjajnim detaljima, u kojem je plesala i pjevala uz pratnju plesačica i benda.
Neda Ukraden u Areni Zagreb - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Neda Ukraden u Areni Zagreb - 4 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Za finale večeri, pjevačica se pojavila u crnoj, svjetlucavoj haljini s visokim prorezom i bogatim aplikacijama, koja je istaknula njezinu figuru i eleganciju. U ovoj kombinaciji dominirala je sofisticiranost i moć – baš poput njezine glazbene karijere koja traje više od pet desetljeća. Uz svjetlosne efekte i ovacije tisuća obožavatelja, Neda je zatvorila koncert uz svoje bezvremenske hitove.
Neda Ukraden u Areni Zagreb - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Neda Ukraden u Areni Zagreb - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Još spektakularnih fotografija s koncerta pogledajte OVDJE.
Neda Ukraden u Areni Zagreb - 7 Foto: PR
Neda Ukraden u Areni Zagreb - 8 Foto: PR
Neda Ukraden u Areni Zagreb Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Na koncertu je bila i njena kćer Jelena koju rijetko vidimo, kako izgleda pogledajte OVDJE.
Neda Ukraden Foto: Privatni album
