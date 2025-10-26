Koja vam je najbolja? Tri glamurozne kreacije Nede Ukraden i figura za divljenje u 76. godini!

Neda Ukraden oduševila je u Areni Zagreb u tri različita outfita napravljena specijalno za ovu prigodu.

Legenda domaće glazbene scene, Neda Ukraden, sinoć je u Areni Zagreb održala koncert karijere koji će se dugo pamtiti. Publiku je oduševila energijom, vokalom i besprijekornim izgledom, a tijekom večeri je promijenila čak tri raskošne kombinacije – svaka upečatljivija od prethodne.

Koncert je otvorila u crvenoj raskošnoj haljini s dramatičnim krojem, koja je izazvala oduševljenje publike. Publiku je odmah podigla na noge, dok je energijom dokazala da joj godine ne mogu ništa.

Neda Ukraden u Areni Zagreb - 2 Foto: PR

Neda Ukraden u Areni Zagreb - 4 Foto: PR

Za drugi dio koncerta, Neda je zasjala u glamuroznom kraljevsko plavom kombinezonu s efektnim rukavima i sjajnim detaljima, u kojem je plesala i pjevala uz pratnju plesačica i benda.

Neda Ukraden u Areni Zagreb - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Neda Ukraden u Areni Zagreb - 4 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda supruga Mladena iz TBF-a? Viđeni su u rijetkom izlasku

Za finale večeri, pjevačica se pojavila u crnoj, svjetlucavoj haljini s visokim prorezom i bogatim aplikacijama, koja je istaknula njezinu figuru i eleganciju. U ovoj kombinaciji dominirala je sofisticiranost i moć – baš poput njezine glazbene karijere koja traje više od pet desetljeća. Uz svjetlosne efekte i ovacije tisuća obožavatelja, Neda je zatvorila koncert uz svoje bezvremenske hitove.

Neda Ukraden u Areni Zagreb - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Neda Ukraden u Areni Zagreb - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Koja vam se kombinacija najviše sviđa? Crvena

Plava

Crna Crvena

Plava

Crna Ukupno glasova:

Još spektakularnih fotografija s koncerta pogledajte OVDJE.

Neda Ukraden u Areni Zagreb - 7 Foto: PR

Neda Ukraden u Areni Zagreb - 8 Foto: PR

Neda Ukraden u Areni Zagreb Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je glumica koju pamtimo po ulozi u dirljivom filmu ''Lassie'', imala je 100 godina

Na koncertu je bila i njena kćer Jelena koju rijetko vidimo, kako izgleda pogledajte OVDJE.

Neda Ukraden Foto: Privatni album

Galerija 20 20 20 20 20

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Bivši premijer i pjevačica više ne skrivaju ljubav, nova snimka para potvrdila je vezu

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Hrpa komentara za Seve u seksi crnom korzetu, koji je začinila mrežastim čarapama!

Pogledaji ovo Celebrity Tko je Shakirina stara ljubav koja joj je slomila srce? Bila joj je inspiracija za čak dvije njezine pjesme!