Tko je Shakirina stara ljubav koja joj je slomila srce? Bila joj je inspiracija za čak dvije njezine pjesme!

Shakirina kratka, ali burna veza s glumcem Osvaldom Ríosom iz 1997. inspirirala je dvije njezine emotivne pjesme i ostavila trajan trag u njezinoj glazbi.

Prije svjetske slave, hitova i nastupa na Super Bowlu, Shakira je proživjela jednu od svojih najemotivnijih ljubavi s glumcem Osvaldom Ríosom, romansu koja je ostavila dubok trag u njezinom životu i stvaralaštvu.

Njihova veza dogodila se davne 1997. godine i trajala je svega nekoliko mjeseci, no bila je toliko intenzivna da je poslužila kao inspiracija za čak dvije njezine pjesme: emotivnu baladu "Moscas en la casa" i srceparajuću "Que vuelvas". Obožavatelji i danas vjeruju da su upravo te pjesme među njezinim najosobnijim i najiskrenijim.

Osvaldo Ríos, tada već poznat po ulogama u latinoameričkim telenovelama, trebao je s Shakirom zaigrati i glavnu ulogu u jednoj kolumbijskoj sapunici, no projekt nikad nije zaživio. Iako je veza bila kratka, njezin emotivni naboj bio je očit i u javnosti i u glazbi.

Godinama kasnije, Ríos je u intervjuima priznao da je pogriješio i da nije bio spreman za ženu poput Shakire.

"Nisam znao sačuvati ono što sam imao. Bila je posebna", zjavio je u jednom razgovoru.

Shakira o toj vezi rijetko govori, ali kroz stihove je jasno poručila koliko joj je značila i koliko je boljelo kad je završila. Danas, dok puni stadione diljem svijeta, Osvaldo Ríos ostaje dio njezine prošlosti, kao jedno od onih imena koje možda nisu dugo trajala, ali su ostavila trag koji se čuje i dan-danas.

