Jennifer Aniston objasnila je tajnu koja se skriva iza njezina savršenog trbuha u 57. godini

Jennifer Aniston pokazala je zavidnu formu promovirajući sustav vježbanja Pvolve, koji svakodnevno koristi kako bi izgradila snagu i usporila starenje.

Jennifer Aniston pokazala je zavidne trbušne mišiće u dvjema novim fotografijama za fitnes-brend Pvolve.

Zvijezda serije "Prijatelji" (56) pozirala je u crnom sportskom grudnjaku i tajicama s raspuštenom plavom kosom te otkrila definirane trbušne mišiće. Aniston tvrdi da je pronašla "pametniji" način za izgradnju mišićne mase, i to uz pomoć sustava Pvolve, koji svakodnevno koristi u svojoj kućnoj teretani u Bel Airu.

Jennifer Aniston - 4 Foto: Jennifer Aniston/Instagram

"Snaga nije samo fitnes – to je ultimativna tajna protiv starenja. A Jennifer Aniston to zna", stoji u priopćenju brenda.

Nadahnuta treninzima s glavnom trenericom Pvolvea, Dani Coleman, Jennifer sada promovira spomenuti fitnes-program koji kombinira funkcionalne pokrete, vježbe niskog opterećenja i otpor, a fokusira se na izgradnju snage, poboljšanje mobilnosti i očuvanje zdravlja zglobova i kostiju, bez klasičnog napora i težine kao u tradicionalnom treningu s utezima.

Jennifer Aniston - 3 Foto: Jennifer Aniston/Instagram

Taj fitnes-angažman dolazi nakon što je Jennifer podijelila detalje svojih cheat dana. U knjizi Cooking With Clydeo otkriva da tada uživa u pizzama, burgerima, meksičkoj hrani, ali i večerama s prijateljicama uz omiljeni koktel – dirty martini.

Jennifer Aniston - 1 Foto: Jennifer Aniston/Instagram

Jennifer inače vodi zdrav i holistički život – prakticira meditaciju, provodi vrijeme u prirodi sa psima i, iako voli cheat dane, njezina prehrana bogata je proteinima s malo ugljikohidrata i šećera.

Jennifer Aniston - 10 Foto: Profimedia

Nedavno je progovorila o teškoj borbi da postane majka, a više o tome pogledajte OVDJE.

