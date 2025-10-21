O njemu bruji cijela Europa: Zašto je ovaj plavokosi zavodnik postao internetska senzacija?

Seraphim von Habsburg‑Lothringen privukao je pozornost na ovogodišnjem Oktoberfestu, a iznenadit će vas čiji je nasljednik.

Kad netko nosi ime Seraphim von Habsburg‑Lothringen, čini se da cijela prošlost odjekuje, a ovaj ju mladić neumorno nadopunjuje novim poglavljima.

Ovaj 22-godišnji njemačko-austrijski aristokrat, potomak slavne carice Elisabeth of Bavaria (poznatije kao Sisi), u vrlo kratkom roku osvojio je društvene mreže, modnu scenu i srca obožavateljica diljem Europe.

Seraphim von Habsburg‑Lothringen - 11 Foto: Instagram

Seraphim von Habsburg‑Lothringen - 15 Foto: Instagram

Rođen i odrastao u Münchenu, Seraphim je odrastao u aristokratskom okruženju s bogatom obiteljskom poviješću. Njegova loza seže do ugarske grane dinastije Habsburg-Lothringen.

''Moj djed Stefan, iz ugarske linije, bio je najstariji od petero braće. Odgojen je u dvorcu, imao je smeđeg medvjeda kao kućnog ljubimca i odgajale su ga služavke na vrlo tradicionalan način, ali kada je počeo rat, morali su pobjeći. Dok je bio živ, govorio mi je da su spakirali sve i sjeli u stari Mercedes-Benz kako bi pobjegli iz zemlje'', rekao je Seraphim u intervjuu za Tatler.

Pogledaji ovo Celebrity Anamarija Asanović pokazala kako je proslavila prvu godišnjicu braka

Između ostalog prokomentirao je i caricu Sisi.

''Ona je bila prava buntovnica, a mnogi ne znaju da je imala tetovažu sidra. Ni za kraljeve to tada nije bilo zamislivo'', otkriva. Danas i sam ima cijela leđa prekrivena tintom, svaku s vlastitom pričom.

Carica Sisi - 3 Foto: Heritage Images/Cover Images

Seraphim von Habsburg‑Lothringen - 6 Foto: Instagram

Seraphim von Habsburg‑Lothringen - 4 Foto: Instagram

Posljednjih tjedana društvene ga mreže obožavaju.

Sve je počelo kad je Seraphim tijekom rada na izvjesnom šatoru na mjestu legendarnog festivala Oktoberfest postao prava internetska senzacija. Iako je službeno bio menadžer usluge, viralni video s TikToka — u kojem se prikazuje njegova svakodnevica na festivalu — postao je viralan. U samo dva dana skupio je više od dva milijuna pregleda, a mediji su ga prozvali ''najljepšim muškarcem Oktoberfesta.

''Dolazili su iz Kölna, iz Berlina, putovali autobusom samo da se fotografiraju sa mnom. Neki su došli iz okolnih zemalja: Austrije, Italije, Poljske, Češke, Francuske. Ne mislim da je netko došao izvan Europe, mislim da je to dovoljno'', priznao je nasmiješeni princ iz Münchena.

Seraphim von Habsburg‑Lothringen - 12 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Procurili mailovi koji su tek sad otkrili šokantne informacije o potezima i vezama osuđenog pedofila

Rođen i odrastao u Münchenu, ostavlja dojam uglađene i sofisticirane osobe. Prepun bavarske samodopadnosti, mladi potomak Habsburgovaca i zvijezda društvenih mreža proveo je djetinjstvo u jugozapadnom dijelu grada, ali redovito je putovao diljem svijeta da bi posjetio svoje brojne imućne rođake zbog surfanja i zabave, kako je sam opisao.

Vozi motocikle, skija, glumi i većinu vremena provodi u teretani radeći na svojoj tjelesnoj kondiciji, jednoj od svojih najvećih strasti.

Galerija 12 12 12 12 12

''Za mene je tijelo najvažnija stvar koju imamo. To je prva stvar koju dobijete i posljednja stvar koju će Zemlja uzeti od vas'', objašnjava Habsburg-Lothringen.

Iz svog doma odselio se s 18 godina i posvetio fitnessu.

''Bilo je godina u kojima sam bio pomalo buntovnik. Odgojen sam vrlo tradicionalno, a želio sam iskusiti život i živjeti ga na svoj način. Tada sam se osjećao kao da sam u kavezu.''

Također, obožava modu.

''Kožne hlače moraju biti izrađene od dobre kože - kozje za početnike, a od jelenje za prave znalce'', objašnjava.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je sin Jadranke Sloković? Krenuo je majčinim stopama, a evo i tko mu je otac

Njegovi modni uzori su Jacob Elordi i Ed Westwick, a kad nije u tradicionalnoj nošnji, preferira odjeću s potpisom MCM-a, Guccija i Toma Forda.

Na kraju, malo razočarenje za one koji su u Seraphimu prepoznali simpatiju. Zaručen je sa svojom dugogodišnjom djevojkom Celine.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Tko je muškarac kojem se na tijelu ocrtavao svaki mišić dok je lagano koračao plažom?

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Smrt ovog sportaša i dalje je jedan od najvećih misterija, imao je samo 37 godina